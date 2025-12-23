Δύο προσωπικοί γιατροί και δύο οδοντίατροι του ΓεΣΥ πιάστηκαν από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να συνταγογραφούν αχρείαστες δόσεις φαρμάκων, με τους δύο, μάλιστα, να παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις στη συνταγογράφηση ελεγχόμενων (ναρκωτικών) φαρμάκων σε δικαιούχους τους.

Συνολικά, τον περασμένο μήνα ο ΟΑΥ επέβαλε σε παρόχους του Γενικού Συστήματος Υγείας πρόστιμο €11.000, αφού πέραν από τους δύο προσωπικούς γιατρούς και τους δύο οδοντίατρους, εντοπίστηκε να λειτουργεί εκτός κανονισμών και ένας δερματολόγος.

Σε ό,τι αφορά τους προσωπικούς γιατρούς, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», μετά από σχετική διερεύνηση και παρακολούθηση των συνταγογραφήσεων του, ο ΟΑΥ διαπίστωσε ότι χορηγούσαν σε δικαιούχους τους σε αυξημένες δόσεις φάρμακα, τα οποία προκαλούν εθισμό, για αυτό και συγκαταλέγονται στην κατηγορία των ελεγχόμενων/ ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε και στις δύο περιπτώσεις η δοσολογία που περιλαμβανόταν στις συγκεκριμένες συνταγές παρουσίαζε διαρκή αύξηση, γεγονός που χαρακτηρίστηκε από τον Οργανισμό ως ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Στην επίσημη ανακοίνωση του ο ΟΑΥ αναφέρει ότι στους δύο γιατρούς επεβλήθη πρόστιμο για «μη δικαιολογημένη έκδοση συνταγών για φαρμακευτικά προϊόντα και αδικαιολόγητη υπέρβαση συνταγογραφούμενων δόσεων». Οι δύο γιατροί έδωσαν, βεβαίως, σχετικές απαντήσεις στον ΟΑΥ, ο οποίος εντέλει κατέληξε στην επιβολή προστίμου, ύψους €2.000.

Σε ό,τι αφορά τους δύο οδοντίατρους, ο ΟΑΥ μετά από σχετική διερεύνηση και παρακολούθηση των καταχωρήσεων τους στο λογισμικό σύστημα του ΓεΣΥ, διαπίστωσε συνταγογράφηση αντιβιοτικών σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν πληρούσαν τα καθορισμένα από τον Οργανισμό κριτήρια. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», οι δύο οδοντίατροι παρουσίαζαν αριθμό συνταγών για αντιβιοτικά κατά πολύ μεγαλύτερο του αριθμού που παρουσιάζουν οι οποίοι οδοντίατροι του ΓεΣΥ. Μετά από διερεύνηση και παρακολούθηση των καταχωρήσεών τους διαπιστώθηκε ότι συνταγογραφούσαν αντιβιοτικά σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν υποβλήθηκαν στη συνέχεια στον καθαρισμό που όλοι οι δικαιούχοι δικαιούνται μια φορά ετησίως.

Όπως επεξηγήθηκε στον «Φ», το σύστημα επιτρέπει τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών, για προληπτικούς λόγους στους δικαιούχους που υποβάλλονται σε καθαρισμό. Γι’ αυτό και στη σχετική ανακοίνωση του ΟΑΥ γίνεται λόγος για «έκδοση συνταγών φαρμακευτικών προϊόντων που δεν αφορούσε φαρμακευτική αγωγή για ενδείξεις/ κατηγορίες ασθενών για πρόληψη πριν την αποτρύγωση (ο επαγγελματικός καθαρισμός των δοντιών από τον οδοντίατρο, που αφαιρεί την οδοντική πλάκα) που καλύπτεται από το ΓεΣΥ κατά την επίσκεψη του δικαιούχου μια φορά τον χρόνο».

Στους οδοντιάτρους επεβλήθη το συνολικό πρόστιμο των €8.000 με τις €5.000 να αφορούν τον επαγγελματία που παρουσίαζε τον μεγαλύτερο αριθμό συνταγών. Αναφέρεται ότι οι οδοντίατροι του ΓεΣΥ δεν έχουν το δικαίωμα συνταγογράφησης φαρμάκων πέραν των περιπτώσεων που απαιτείται για σκοπούς πρόληψης σχετικής με τον καθαρισμό των δοντιών.

Τέλος, τον μήνα Νοέμβριο, ο ΟΑΥ επέβαλε πρόστιμο σε δερματολόγο του ΓεΣΥ, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, προχωρούσε σε καταχωρήσεις στο σύστημα πληροφορικής ζητώντας αποζημίωση για πράξεις οι οποίες δεν τεκμηριώνονταν και δεν παρουσιάζονταν δικαιολογημένες στις κλινικές σημειώσεις του στους φακέλους των ασθενών τους. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αιτία για την επιβολή προστίμου, ύψους €1.000 στον εν λόγω δερματολόγο ήταν «η καταχώρηση κλινικών σημειώσεων για επισκέψεις που δημιουργήθηκαν στο σύστημα πληροφορικής οι οποίες ήταν ανεπαρκείς», ενώ ο γιατρός «δεν τηρούσε τους όρους και προϋποθέσεις που έχει καθορίσει ο Οργανισμός», για τις συγκεκριμένες πράξεις.

Με το συνολικό ποσό των €11.000 που επιβλήθηκαν ως πρόστιμο κατά τον Νοέμβριο, επέβαλε συνολικά, κατά τους 11 μήνες του 2025 ποινές ύψους €143.700 σε 34 παρόχους υπηρεσιών Υγείας του ΓεΣΥ. Συγκεκριμένα, πρόστιμο επεβλήθη σε 8 νοσηλευτήρια, 14 ειδικούς γιατρούς, 12 προσωπικούς γιατρούς, 6 ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, 1 προμηθευτή αναλωσίμων ειδών και 1 φυσιοθεραπευτή. Παράλληλα, ο Οργανισμός, ανέκτησε το ποσό των €167.360 το οποίο είχε καταβληθεί στους συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών ως αποζημίωση για πράξεις για τις οποίες στη συνέχεια τους επεβλήθη ποινή.

Από το 2025 υπολείπονται οι υποθέσεις που έχουν διερευνηθεί/ διερευνώνται τον μήνα Δεκέμβριο για τις οποίες το πρόστιμο που θα επιβληθεί και τα ποσά που πιθανόν να ανακτηθούν θα ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», ήδη έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση κάποιων υποθέσεων για τις οποίες, ωστόσο, εκκρεμούν, αυτή τη στιγμή, ο καθορισμός της ποινής στους εμπλεκόμενους παρόχους και η εκτέλεση της.