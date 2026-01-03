Τα εορταστικά τραπέζια μπορεί να ολοκληρώθηκαν, ωστόσο για αρκετούς οι συνέπειες της αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ εξακολουθούν να γίνονται αισθητές. Από τις οικογενειακές συγκεντρώσεις μέχρι τις εξόδους με φίλους και το «ένα ποτό παραπάνω», το αλκοόλ αποτελεί σταθερό στοιχείο των γιορτών. Δεν είναι τυχαίο ότι, με την έλευση του Ιανουαρίου, πολλοί στρέφονται στο λεγόμενο Dry January, επιλέγοντας να απέχουν από το αλκοόλ για έναν ολόκληρο μήνα.

Πέρα από την αποφυγή του πονοκεφάλου ή των δυσάρεστων στιγμών της επόμενης ημέρας, η αποχή προσφέρει και ένα απαραίτητο «διάλειμμα» στο ήπαρ, το όργανο που επιβαρύνεται περισσότερο από την κατανάλωση αλκοόλ. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πόσος χρόνος απαιτείται ώστε το ήπαρ να επανέλθει μετά από μια περίοδο έντονης κατανάλωσης.

Η υπερβολή στο αλκοόλ, ιδιαίτερα σε εορταστικές περιόδους, μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ναυτία, απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη, κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών, πρήξιμο στην κοιλιά ή τους αστραγάλους, υπνηλία, ακόμη και εμετό με αίμα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ακόμη και λίγες ημέρες αυξημένης κατανάλωσης είναι αρκετές για να οδηγήσουν σε συσσώρευση λίπους στο ήπαρ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS, η λιπώδης νόσος του ήπατος που σχετίζεται με το αλκοόλ μπορεί, σε ήπιες περιπτώσεις, να αντιστραφεί μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες αποχής. Συνήθως, η κατάσταση αυτή δεν προκαλεί σοβαρά προβλήματα, εφόσον μειωθεί ή διακοπεί η κατανάλωση.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει μία απάντηση που να ισχύει για όλους. Όπως αναφέρει η Cleveland Clinic, σε ορισμένους ανθρώπους η αποκατάσταση του ήπατος μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο. «Δεν υπάρχει λύση “ένα μέγεθος για όλους”», εξηγεί η γιατρός Κριστίνα Λίντενμάγιερ, σημειώνοντας ότι η διάρκεια ανάρρωσης εξαρτάται από την έκταση της βλάβης και τις πιθανές επιπλοκές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αποχή από το αλκοόλ για δύο έως τέσσερις εβδομάδες συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής στο ήπαρ. Σε περιπτώσεις, όμως, όπου έχει προκληθεί μακροχρόνια ηπατική βλάβη, οι γιατροί ενδέχεται να συστήσουν πλήρη και μόνιμη διακοπή. «Για ασθενείς με κίρρωση έπειτα από σοβαρή βλάβη λόγω αλκοόλ, ακόμη και ένα ποτό είναι τοξικό για το ήπαρ», τονίζει η ίδια.

Συνολικά, εάν στόχος είναι η μακροχρόνια υγεία του ήπατος, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ – ή ακόμη και η πλήρης αποχή – αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή. Για πολλούς, το Dry January λειτουργεί ως ένα δοκιμαστικό βήμα· για ορισμένους, όμως, μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας μόνιμης αλλαγής στις συνήθειες.

ygeiamou.gr