Άρχισε από χθες η εφαρμογή από το Τμήμα Τροχαίας του μέτρου της άμεσης αφαίρεσης του διπλώματος οδήγησης, στην περίπτωση που ένας οδηγός εντοπιστεί να κρατεί τιμόνι κάτω από την επήρεια ναρκωτικών και υπό προϋποθέσεις και μεθυσμένος.

Για να γίνει εφικτή αυτή η κίνηση, ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, μεταβίβασε την εξουσία που έχει στον Αρχηγό Αστυνομίας και αυτός στην Τροχαία. Σύμφωνα με τον διευθυντή της Τροχαίας Χάρη Ευριπίδου, το μέτρο άρχισε να εφαρμόζεται από χθες και ήδη ορισμένοι οδηγοί έχουν απολέσει το δικαίωμα οδήγησης.

Όπως εξήγησε στο philenews ο κ. Ευριπίδου, η αναστολή του δικαιώματος οδήγησης θα είναι άμεση για όσους εντοπίζονται πίσω από το τιμόνι, θετικοί σε νάρκοτεστ. Στην περίπτωση των οδηγών που κινούνται στους δρόμους και σε άλκοτεστ διαπιστωθεί ότι είναι θετικοί, τότε θα ισχύει το εξής:

-Αν κάποιος εντοπιστεί με ποσοστό αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό που είναι 22mg μέχρι και τα 70mg, θα του κόβεται εξώδικο, όπως ισχύει και σήμερα. Αν όμως κινείται με αλκοόλ πέραν των 70mg, τότε η υπόθεση θα αποστέλλεται στο Δικαστήριο ενώ θα θεωρείται ότι είναι η πρώτη φορά. Στη δεύτερη φορά που θα εντοπίζεται κάποιος θετικός σε άλκοτεστ σε διάστημα ενός έτους, με ποσοστό πέραν των 70mg τότε θα του αναστέλλεται αμέσως η άδεια οδήγησης.

-Επίσης για τους νέους οδηγούς, τους επαγγελματίες και τους μοτοσικλετιστές όπου το όριο είναι 9mg αντί 22, τότε στη δεύτερη φορά που θα εντοπίζονται θετικοί σε αλκοόλ, επίσης θα χάνουν την άδεια οδήγησης.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τις περιπτώσεις που θα τους αφαιρείται η άδεια οδήγησης, είναι η ακόλουθη: Όταν κάποιος βρεθεί θετικός σε άλκοτεστ ή νάρκοτεστ και εμπίπτει στις περιπτώσεις που χάνει αυτόματα το δικαίωμα οδήγησης, τότε θα του επιδίδεται επί τόπου επιστολή και θα ενημερώνεται με επιστολή της Αστυνομίας το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για να προβεί στις δέουσες ενέργειες για αφαίρεση της άδειας.

Ένας οδηγός θα μπορεί να πάρει πίσω το δίπλωμα οδήγησης όταν προσκομίσει πιστοποιητικό από γιατρό ότι είναι σε θέση να οδηγήσει, αφού διαπιστωθεί με αναλύσεις ότι είναι καθαρός είτε από ναρκωτικά είτε από αλκοόλ. Επίσης, πριν ξαναπιάσει τιμόνι θα πρέπει να περάσει από Ιατροσυμβούλιο (δεν αρκεί δηλαδή ένα πιστοποιητικό από ιατρό) που να διαπιστώνει την ικανότητά του να οδηγεί.