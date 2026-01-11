Αυξημένα περιστατικά εποχιακών λοιμώξεων καταγράφονται στην Παιδιατρική Κλινική του Μακάρειο Νοσοκομείο, ενώ δεν αποκλείεται περαιτέρω άνοδος τις επόμενες ημέρες λόγω της εποχικότητας, δήλωσε η διευθύντρια της Κλινικής, Έλενα Παπαμιχαήλ.

H Δρ. Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι αυτή την περίοδο παρατηρείται αύξηση περιστατικών γρίπης, αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) και άλλων εποχιακών λοιμώξεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι παρότι υπάρχουν αρκετά περιστατικά η Παιδιατρική Κλινική «δεν είναι υπερπλήρης».

Αναφερόμενη στα περιστατικά που νοσηλεύονται, είπε ότι αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται ένα παιδί με RSV, ενώ τέσσερα ακόμη παιδιά αναρρώνουν από γρίπη Α και άλλα προβλήματα συννοσηρότητας.

Εξάλλου, σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες δεν έχει νοσηλευτεί κάποιο περιστατικό κορωνοϊού.

Ερωτηθείσα κατά πόσο οι αριθμοί είναι αυξημένοι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, η Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής σημείωσε ότι η περίοδος Ιανουαρίου – Μαρτίου χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από αύξηση των εποχιακών λοιμώξεων.

«Κινούμαστε σε αντίστοιχα επίπεδα με την περσινή περίοδο», ανέφερε, για να σημειώσει ωστόσο πως «ενδεχομένως να αναμένουμε μια αύξηση τις επόμενες μέρες, κάτι που θα φανεί στην πράξη».

Σε ό,τι αφορά στην ετοιμότητα του Μακάρειου να ανταποκριθεί σε πιθανή περαιτέρω αύξηση των περιστατικών, η Δρ. Παπαμιχαήλ τόνισε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται σε «πλήρη εγρήγορση».

«Υπάρχει ετοιμότητα και από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ώστε να διαχειριστούν πιο σοβαρά περιστατικά, εφόσον χρειαστεί», είπε.

Επισήμανε ότι σε περίπτωση μεγάλης συρροής και κάλυψης των διαθέσιμων κλινών, υπάρχει συνεργασία με τα άλλα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ σε όλες τις πόλεις.

Σύμφωνα με την Δρ. Παπαμιχαήλ, μέχρι στιγμής οι κλίνες δεν έχουν καλυφθεί πλήρως, ενώ το τελευταίο διάστημα η πληρότητα της ΜΕΘ στο Μακάρειο ανερχόταν περίπου στα δύο τρίτα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «αν χρειαστεί, θα ανταποκριθούμε».

Τέλος, απηύθυνε συστάσεις προς τους γονείς αν και η ίδια θεωρεί πως οι περισσότεροι ακολουθούν τις οδηγίες των παιδιάτρων και ότι τα ευάλωτα παιδιά έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη.

Υπογράμμισε τη σημασία της αποφυγής επισκέψεων και συγχρωτισμού όταν υπάρχουν λοιμώξεις στο περιβάλλον, του καλού εξαερισμού των χώρων, της ατομικής υγιεινής και του συχνού πλυσίματος των χεριών, τονίζοντας ότι τα άτομα που νοσούν θα πρέπει να παραμένουν κατ’ οίκον, ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων.

