Τέλος στην προφορική και δημόσια, σε πολλές περιπτώσεις, ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών υγείας του ΓεΣΥ με τα προσωπικά μας δεδομένα, (ονοματεπώνυμο, ταυτότητα και ημερομηνία γεννήσεως), ετοιμάζεται να βάλει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, προκειμένου να τερματιστούν και οι κατά καιρούς διαμαρτυρίες των πολιτών/ δικαιούχων του ΓεΣΥ οι οποίοι αναφέρουν έκθεσή τους σε διάφορους κινδύνους εξαιτίας της συγκεκριμένης πρακτικής.

Σχετικά παράπονα έχουν καταγραφεί από της εφαρμογής του ΓεΣΥ μέχρι σήμερα και από το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών και ενδεικτική είναι η περίπτωση πολίτη, ο οποίος τον περασμένο μήνα ζήτησε την παρέμβαση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, προκειμένου να ζητηθεί εξέταση του θέματος από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όπως ανέφερε στο παράπονό του ο συγκεκριμένος πολίτης, τα στοιχεία που γνωστοποιούν οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ σε αίθουσες αναμονής και φαρμακεία στην παρουσία άλλων, άγνωστων τους ατόμων, «δύνανται να αξιοποιηθούν από κακόβουλα άτομα για τη διάπραξη ηλεκτρονικών εγκλημάτων, με απρόβλεπτες συνέπειες».

Επισημαίνοντας ότι «οι πολίτες, σε κάθε περίπτωση, μπορούν εύκολα να αποφύγουν την προφορική ενημέρωση των παρόχων, στην προκειμένη περίπτωση των φαρμακοποιών, δίνοντας τους απλώς την πολιτική τους ταυτότητα όπου αναγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες», ο αρμόδιος διευθυντής του ΟΑΥ, Μάριος Τζιακούρης, ανέφερε στον «Φ» ότι «αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε τρεις διαφορετικούς τρόπους εκ των οποίων ο ένας, βρίσκεται μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο για την εφαρμογή του».

Ο Οργανισμός, εξήγησε, ετοιμάζεται να εισαγάγει δυνατότητα στο αρχείο του δικαιούχου (ενότητα Ανοικτές Παραπομπές), όπου κάθε συνταγή θα φέρει ευδιάκριτο barcode ή QR code. Με αυτό τον τρόπο, ο φαρμακοποιός θα μπορεί να αντιστοιχήσει (σκανάρει) τον κωδικό και θα αποκτά πρόσβαση στη συνταγή του δικαιούχου με δυνατότητα, βεβαίως, να την εκτελέσει.

«Για να είναι δυνατή, βεβαίως, αυτή η πρακτική, πρέπει οι δικαιούχοι να έχουν ενεργοποιήσει πρώτα τον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο σύστημα πληροφορικής, κάτι το οποίο πρέπει να έχουν κάνει εδώ και χρόνια και να πλοηγούνται στην Πύλη Δικαιούχου μέσω του κινητού τους».

Σε πρώτη φάση, είπε ο κ. Τζιακούρης, «το σκανάρισμα του barcode ή του QR code θα δίνει πρόσβαση σε μια συνταγή, ως εκ τούτου εάν υπάρχει κι άλλη συνταγή προς εκτέλεση η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται». Αυτή τη διαδικασία, σημείωσε, «βρίσκεται ήδη σε διαδικασία υλοποίησης και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι πολίτες, βεβαίως, θα ενημερωθούν σχετικά όταν έρθει η ώρα και θα τους δοθούν όλες οι οδηγίες που χρειάζεται προκειμένου να μπορούν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη λειτουργία κατά την εκτέλεση των συνταγών τους».

Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία, πρόσθεσε, «είμαστε σε επαφή με το υφυπουργείο Καινοτομίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο “Ψηφιακός Πολίτης” ως το μέσο για ταυτοποίηση του δικαιούχου και εύρεση των συνταγών του. Μέσω της χρήσης της πολιτικής ταυτότητας που είναι καταχωρημένη στον “Ψηφιακό Πολίτη”, ο φαρμακοποιός θα αποκτά πρόσβαση σε όλες τις “ανοικτές” συνταγές του δικαιούχου». «Η απευθείας πρόσβαση σε όλες τις “ανοικτές” συνταγές θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο, ωστόσο, αυτό είναι κάτι που θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να εφαρμοστεί», είπε ο διευθυντής του ΟΑΥ για αυτό, ο Οργανισμός προχωρεί στην εφαρμογή της δυνατότητας χρήσης του barcode, μέσω της Πύλης Δικαιούχων.

Τέλος, είναι γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της ετοιμασίας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, από την αρμόδια Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικής Υγείας. Με τη λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής, οι δικαιούχοι αλλά και οι πάροχοι του ΓεΣΥ θα αποκτήσουν πρόσβαση, πέραν από τις συνταγές για φάρμακα και σε άλλες πληροφορίες Υγείας.

Καταλήγοντας, πάντως, ο κ. Τζιακούρης τόνισε ότι «η οποιαδήποτε ψηφιοποίηση εφαρμόζεται δεν καταργεί την πρακτική που σήμερα ακολουθείται. Άλλωστε, υπάρχουν και πολίτες, δικαιούχοι του ΓεΣΥ που δεν μπορούν να χειρίζονται εύκολα την τεχνολογία. Ως εκ τούτου και στη συνέχεια θα είναι δυνατή η εκτέλεση συνταγών με την παρουσίαση του δελτίου ταυτότητας στον φαρμακοποιό. Άλλωστε, η ταυτοποίηση του δικαιούχου για τον οποίο εκτελείται μια συνταγή είναι επιβεβλημένο να γίνεται και τώρα. Υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα, να αναφέρεται στον φαρμακοποιό ο αριθμός της συνταγής που επιθυμεί να εκτελέσει τον οποίο μπορεί να βρει μέσω της Πύλης Δικαιούχων, η διαδικασία αυτή φυσικά δεν διευκολύνει πρακτικά τον πολίτη».