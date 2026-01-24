Η εικόνα παιδιών και νεαρών ενηλίκων που περνούν πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη κρατώντας το χειριστήριο στο χέρι αποτελεί πλέον καθημερινό φαινόμενο σε πολλά σπίτια. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: πότε το gaming παύει να είναι απλή ψυχαγωγία και αρχίζει να επηρεάζει την υγεία;

Απάντηση στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να δώσει νέα επιστημονική μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου Curtin στο Περθ της Αυστραλίας, η οποία αποκαλύπτει πόσες ώρες ενασχόλησης με τα videogames την εβδομάδα συνδέονται με αρνητικές επιπτώσεις στη διατροφή, τον ύπνο και το σωματικό βάρος των νέων.

Το όριο των 10 ωρών την εβδομάδα

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrition, η ενασχόληση με videogames για περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα φαίνεται να αποτελεί το κρίσιμο σημείο πέρα από το οποίο αυξάνεται ο κίνδυνος για προβλήματα υγείας.

Πώς έγινε η έρευνα

Οι ερευνητές μελέτησαν 317 φοιτητές από πέντε πανεπιστήμια της Αυστραλίας, με μέση ηλικία τα 20 έτη. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, με βάση τον χρόνο που δήλωσαν ότι αφιερώνουν στο gaming κάθε εβδομάδα:

0–5 ώρες : χαμηλή ενασχόληση

: χαμηλή ενασχόληση 5–10 ώρες : μέτρια ενασχόληση

: μέτρια ενασχόληση Πάνω από 10 ώρες: υψηλή ενασχόληση

Πότε εμφανίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι έπαιζαν λίγο ή μέτρια εμφάνιζαν παρόμοια εικόνα ως προς τη διατροφή, τον ύπνο και το βάρος τους. Η εικόνα όμως άλλαζε αισθητά όταν ο χρόνος gaming ξεπερνούσε τις 10 ώρες την εβδομάδα, με τη συγκεκριμένη ομάδα να παρουσιάζει σαφείς αποκλίσεις.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο καθηγητής Μάριο Σιέρβο από τη Σχολή Πληθυσμιακής Υγείας του Πανεπιστημίου Curtin, το πρόβλημα δεν είναι το gaming καθαυτό, αλλά το υπερβολικό gaming. «Οι συμμετέχοντες που έπαιζαν έως και 10 ώρες την εβδομάδα είχαν παρόμοια εικόνα υγείας. Οι σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν σε όσους ξεπερνούσαν αυτό το όριο», ανέφερε.

Διατροφή και βάρος στο επίκεντρο

Οι πιο έντονες διαφορές αφορούσαν την ποιότητα της διατροφής και το σωματικό βάρος. Οι φοιτητές που έπαιζαν πολλές ώρες videogames εμφάνισαν μέσο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 26,3 kg/m², τιμή που αντιστοιχεί σε υπέρβαρο άτομο.

Αντίθετα, οι ομάδες χαμηλής και μέτριας ενασχόλησης είχαν μέσο ΔΜΣ 22,2 kg/m² και 22,8 kg/m² αντίστοιχα, τιμές που θεωρούνται φυσιολογικές.

«Κάθε επιπλέον ώρα gaming την εβδομάδα φάνηκε να συνδέεται με πτώση στην ποιότητα της διατροφής, ακόμη και όταν λάβαμε υπόψη παράγοντες όπως το στρες και η φυσική δραστηριότητα», υπογράμμισε ο καθηγητής Σιέρβο.

Σχέση με την ποιότητα του ύπνου

Όσον αφορά τον ύπνο, όλες οι ομάδες ανέφεραν σχετικά χαμηλή ποιότητα. Ωστόσο, οι φοιτητές με μέτρια ή υψηλή ενασχόληση στο gaming είχαν σαφώς χειρότερα σκορ σε σύγκριση με όσους έπαιζαν λίγο. Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι όσο αυξάνονται οι ώρες gaming, τόσο ενισχύεται η σύνδεση με διαταραχές του ύπνου.

Τι δείχνουν – και τι δεν δείχνουν – τα ευρήματα

Οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση. Όπως σημειώνει ο καθηγητής Σιέρβο, «δεν μπορούμε να πούμε ότι το gaming προκαλεί άμεσα προβλήματα υγείας, όμως τα δεδομένα δείχνουν ένα σαφές μοτίβο αυξημένου κινδύνου όταν η ενασχόληση είναι υπερβολική».

Αντίθετα, η χαμηλή και μέτρια ενασχόληση με τα videogames δεν φαίνεται να συνδέεται γενικά με προβλήματα, ενώ το υπερβολικό gaming επηρεάζει αρνητικά βασικές υγιεινές συνήθειες όπως η ισορροπημένη διατροφή, ο ποιοτικός ύπνος και η φυσική άσκηση.

Οι συστάσεις προς τους gamers

Κλείνοντας, οι ερευνητές συστήνουν στους gamers:

να κάνουν συχνά διαλείμματα ,

, να αποφεύγουν το gaming αργά τη νύχτα ,

, και να προτιμούν υγιεινά σνακ αντί για ανθυγιεινές επιλογές, ώστε να προστατεύουν τη συνολική τους υγεία.

in.gr