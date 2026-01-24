Όλα τα ασθενοφόρα υπό την εποπτεία του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων. Θα λειτουργεί υπό το υπουργείο Υγείας και θα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία όλων των σχετικών υπηρεσιών αφού θα αξιολογεί και θα πιστοποιεί την καταλληλότητα και την ασφάλεια όλων των ασθενοφόρων που εξυπηρετούν τους κύπριους ασθενείς. Παράλληλα, και σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, θα έχει την ευθύνη για τη λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών για τον συντονισμό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τον τομέα της Υγείας καθώς με την ψήφιση του σε νόμο θα ρυθμιστεί, για πρώτη φορά, η λειτουργία των ασθενοφόρων στην Κύπρο. Βεβαίως, η ένταξη του φορέα υπό το υπουργείο Υγείας και όχι η ίδρυση μιας ανεξάρτητης εθνικής αρχής, ενδεχομένως να αποτελέσει για άλλη μια φορά αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των εμπλεκομένων, εντός και εκτός Βουλής.

Σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο, ο Εθνικός Φορεάς Ασθενοφόρων πέραν από τον γενικό συντονισμό, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εποπτεία των υπηρεσιών ασθενοφόρων, θα είναι αρμόδιος και για την τήρηση τριών διαφορετικών μητρώων: Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου, Μητρώο Ασθενοφόρων και Μητρώο Διασωστών. Η εγγραφή στα μητρώα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για νόμιμη παροχή υπηρεσιών, ενώ καθορίζονται προϋποθέσεις εκπαίδευσης, επαγγελματικής επάρκειας και συμμόρφωσης με εγκεκριμένα πρωτόκολλα. Το νομοσχέδιο δίνει επίσης στην αρμόδια αρχή εξουσίες ελέγχου και επιθεώρησης, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα θα παρέχεται μόνο από εγγεγραμμένους και πιστοποιημένους παρόχους, ενώ η παροχή τέτοιων υπηρεσιών εκτός του πλαισίου που καθορίζεται από τον νόμο δεν θα επιτρέπεται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον επιχειρησιακό συντονισμό. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η λειτουργία Επιχειρησιακού Συντονιστικού Κέντρου Κλήσεων, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείριση των κλήσεων και η αποστολή των ασθενοφόρων.

Παράλληλα, ο Εθνικός Φορέας Ασθενοφόρων θα μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, με σκοπό τον επιχειρησιακό συντονισμό της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου, που αφορούν τη συλλογή, καταγραφή και αξιοποίηση δεδομένων από τη λειτουργία των υπηρεσιών ασθενοφόρου.

Προβλέπεται δηλαδή, η τήρηση στοιχείων για τους χρόνους ανταπόκρισης, τη διαχείριση των περιστατικών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση του συστήματος.

Όπως αναφέρεται, τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς σχεδιασμού πολιτικής, εκπαίδευσης και αναθεώρησης πρωτοκόλλων. Το νομοσχέδιο καθιστά σαφές ότι η αναβάθμιση της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας δεν περιορίζεται μόνο στην επιχειρησιακή διάσταση, αλλά συνδέεται άμεσα με τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του νέου πλαισίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας, με καθαρά γνωμοδοτικό ρόλο. Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, καθώς και εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), διασφαλίζοντας θεσμικά την εκπροσώπηση των ασθενών.

Σε ό,τι αφορά τη μετάβαση στο νέο σύστημα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι υφιστάμενες Υπηρεσίες Ασθενοφόρων του δημόσιου τομέα θα συνεχίσουν να λειτουργούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου χωρίς να δημιουργηθούν κενά στην κάλυψη.