Ανησυχία εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. για τις συνθήκες υπερπληρότητας που παρουσιάζουν τα δημόσια νοσοκομεία, λόγω των αυξημένων εισαγωγών ασθενών, κυρίως με πνευμονολογικά προβλήματα και γρίπη, κατά τη χειμερινή περίοδο.

Στην ανακοίνωσή τους οι νοσηλευτές επισημαίνουν ότι, λόγω των συνθηκών αυτών, παρατηρούνται δυσκολίες στη διαχείριση των εισαγωγών, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν και για την πολύωρη παραμονή ασθενών στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά τις 24 ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών.

«Το γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, πλήττει την αξιοπρέπειά τους και υπονομεύει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, ειδικά προς τα ηλικιωμένα και ευάλωτα άτομα, επηρεάζοντας δυσμενώς τόσο τους ασθενείς όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό», επισημαίνουν οι νοσηλευτές, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη αποστείλει επιστολή προς τη Διεύθυνση του ΟΚΥπΥ, ζητώντας σύγκληση κατεπείγουσας σύσκεψης με τους εμπλεκόμενους φορείς, για λήψη μέτρων αντιμετώπισης της υφιστάμενης κρίσης στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Εκφράζουν, τέλος, δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του ΟΚΥπΥ για το έτος 2026 δεν έχει ακόμη εγκριθεί, παρόλο που είχε κατατεθεί από τον Οργανισμό στο αρμόδιο Υπουργείο από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Η καθυστέρηση αυτή αποστερεί από τον Οργανισμό τη δυνατότητα ενίσχυσής του σε ανθρώπινο δυναμικό, αφού χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό αδυνατεί να προχωρήσει στην πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, που είναι αναγκαία για την καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων και αυξημένων αναγκών», αναφέρουν καλώντας τα αρμόδια Υπουργεία να προωθήσουν τον προϋπολογισμό στη Βουλή.