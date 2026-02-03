Σοβαρές δυσλειτουργίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών με Ηπατίτιδα C καταγγέλλει η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας» κα. Γιαννούλα Κουλλά, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες και επικίνδυνες καθυστερήσεις στη χορήγηση θεραπείας.

Σύμφωνα με επίσημη καταγγελία θεράποντα ιατρού, ασθενής που πληρούσε πλήρως τα ιατρικά κριτήρια και είχε ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις, ενημερώθηκε ότι για να εξασφαλίσει το φάρμακο μέσω των κρατικών διαδικασιών τού ορίστηκε ραντεβού μετά από έναν ολόκληρο χρόνο. Καθυστέρηση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και τη ζωή του.

Παρά το γεγονός ότι η θεραπεία για την Ηπατίτιδα C καλύπτεται εντός του ΓεΣΥ, αίτημα για χορήγηση της μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα ο ασθενής να παραπεμφθεί εκ νέου στον ΟΚΥπΥ και σε διαδικασίες που χαρακτηρίζονται αναποτελεσματικές, οδηγώντας σε περαιτέρω καθυστερήσεις και μετακύλιση ευθυνών.

Η κα. Κουλλά, τονίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, καθώς γίνεται συνεχώς αποδέκτης παρόμοιων καταγγελιών τόσο από ασθενείς όσο και από θεράποντες ιατρούς.

Ο Σύνδεσμος «Προμηθέας» τονίζει ότι η πρακτική αυτή υπονομεύει ευθέως την εθνική στρατηγική για την εκρίζωση της Ηπατίτιδας C, ενώ υπενθυμίζει ότι πρόκειται για πλήρως ιάσιμη νόσο, εφόσον η θεραπεία χορηγηθεί έγκαιρα.

Για το θέμα έχει ήδη σταλεί επιστολή στον Υπουργό Υγείας, με αίτημα την άμεση παρέμβασή του, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη, έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στη θεραπεία και να τερματιστούν οι επικίνδυνες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Ο Σύνδεσμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς η καθυστέρηση ή η άρνηση πρόσβασης σε θεραπεία για μια ιάσιμη νόσο αποτελεί σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας με πιθανές μη αναστρέψιμες συνέπειες.