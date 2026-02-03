Ξεπέρασαν τα όρια τους τα κρατικά νοσηλευτήρια λόγω γρίπης, κορωνοϊού, αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) και άλλων παθήσεων του αναπνευστικού. Η παραμονή των ασθενών που κρίνεται ότι χρήζουν εισαγωγής για νοσηλεία στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών μέχρι την μεταφορά τους σε θαλάμους ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις τις 24 ώρες με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να προχωρεί διαρκώς σε ειδικές διευθετήσεις προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση.

Όπως εξήγησε, σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου, «δεν έχουμε μόνο τα περιστατικά των εποχιακών λοιμώξεων, έχουμε και πολλά περιστατικά που αφορούν παθήσεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού και πρόκειται για ηλικιωμένα κυρίως άτομα των οποίων η νοσηλεία είναι πάντοτε παρατεταμένη εξαιτίας και άλλων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν».

Εάν, είπε ο κ. Χαριλάου, «σε ένα νοσοκομείο έχεις 130-140 κλίνες για αυτά τα περιστατικά και χρειάζεσαι 150-160 κλίνες, τότε σίγουρα δέχεσαι μεγάλη πίεση. Το ζητούμενο είναι να μπορείς να διαχειριστείς όλα αυτά τα περιστατικά και σίγουρα τα κρατικά νοσοκομεία δεν μπορούν να κλείσουν την πόρτα σε κανένα ασθενή».

Στα ΤΑΕΠ, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ «όντως υπάρχει μεγάλη πίεση και λειτουργούμε και τα Ιατρεία Ταχείας Εξυπηρέτησης, τα οποία δέχονται μεγάλο αριθμό ασθενών και έτσι αποφορτίζονται τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών».

Ωστόσο, σημείωσε, «όταν ένας ασθενής κριθεί απαραίτητο να παραμείνει σε νοσηλεία και εισάγεται στο νοσοκομείο, λόγω της δυσκολίας στην έκδοση εξιτηρίων, αφού όπως είπαμε τα περιστατικά μας παραμένουν για αρκετό χρονικό διάστημα σε νοσηλεία, παρατηρείται και καθυστέρηση στη μεταφορά του σε θάλαμο και η καθυστέρηση αυτή μπορεί να φθάσει ή και να ξεπεράσει, κάποιες φορές, τις 24 ώρες».

Σχολιάζοντας τις αναφορές των συντεχνιών των νοσηλευτών στη μη έγκριση από τη Βουλή του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2026 με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού, ο κ. Χαριλάου ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι θέμα προσωπικού αυτή τη στιγμή, είναι θέμα υπερπληρότητας των θαλάμων. Δηλαδή δεν θα έλυνε αυτή τη στιγμή το πρόβλημα η έγκριση του προϋπολογισμού».