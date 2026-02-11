Η επιστολή του ΟΚΥπΥ με την οποία ζητείται αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, με στόχο βεβαίως την παραμονή της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στον Οργανισμό και οι έντονες αντιδράσεις της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, που δηλώνει κάθετα αντίθετη με την παραμονή των ασθενοφόρων στον ΟΚΥπΥ, επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την προνοσοκομειακή και επείγουσα φροντίδα στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα, η περίπτωση 38χρονου ασθενούς που έχασε την ευκαιρία για μεταμόσχευση πνευμόνων λόγω αδυναμίας του ΟΑΥ να εξασφαλίσει έγκαιρη αεροκομιδή στο εξωτερικό, ήρθε να προστεθεί στο όλο σκηνικό με τους οργανωμένους ασθενείς να τονίζουν, μάλιστα, την ανάγκη λειτουργίας ενός φορέα, ικανού, να μπορεί «γιατί όχι, να διαθέτει και το δικό του αεροσκάφος μεταφοράς ασθενών».

Τα όσα σχετικά εκτυλίχθηκαν χθες, μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής με την οποία ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ ζήτησε από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας παράταση τριών εβδομάδων στη συζήτηση του κυβερνητικού νομοσχεδίου ώστε να ετοιμάσει ο Οργανισμός δικό του σχέδιο, μάλλον προδιαγράφουν και τα όσα θα ακολουθήσουν στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία παρά την επιστολή του ΟΚΥπΥ παραμένει στην ατζέντα της Επιτροπής χωρίς αναβολή, θα διαφανεί και το κατά πόσον η κυβέρνηση θα επιμείνει στην συζήτηση του νομοσχεδίου της ή θα αλλάξει την απόφαση της και θα δώσει μια ακόμα ευκαιρία στον ΟΚΥπΥ.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων είχε μεταφερθεί, «προσωρινά», στον ΟΚΥπΥ μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, ώστε να δοθεί χρόνος (το 2019) στο υπουργείο Υγείας να ετοιμάσει τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ασθενοφόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο ΟΚΥπΥ ενημέρωσε χθες και τον υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, ο οποίος, όπως πληροφορούμαστε είχε επαφές και με την ΟΣΑΚ.

«Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε να επικαλεστούμε την αγωνία των πολιτών για να επαναλάβουμε, για ακόμη μία φορά, την επιτακτική ανάγκη λειτουργίας μιας Αρχής Ασθενοφόρων που θα διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να επεκτείνεται, να ενισχύεται και να λειτουργεί βάσει των υψηλότερων διεθνών προτύπων», ανέφερε στον «Φ» ο γραμματέας της ΟΣΑΚ, Μίλτος Μιλτιάδους, επισημαίνοντας ότι η αδυναμία εξεύρεσης εταιρείας αεροκομιδής τις προηγούμενες ημέρες, ικανής να μεταφέρει ασθενή για μεταμόσχευση, «επιβεβαιώνει με τον πιο τραγικό τρόπο όσα, ως ΟΣΑΚ, επισημαίνουμε εδώ και σχεδόν επτά χρόνια».

«Το 2019 είχαμε αντιδράσει στην πρόταση για διορισμό Εφόρου Ασθενοφόρων στο υπουργείο Υγείας, τονίζοντας, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, την ανάγκη δημιουργίας ενός ανεξάρτητου φορέα ή, εναλλακτικά, την ένταξη των ασθενοφόρων σε έναν Φορέα Διαχείρισης Κρίσεων και Πολιτικής Προστασίας, μαζί με άλλες κρίσιμες Υπηρεσίες. Με την αλλαγή της κυβέρνησης, καταθέσαμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ολοκληρωμένη πρόταση. Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι, παρ’ ότι ιδρύθηκε ο Φορέας Πολιτικής Προστασίας, οι υπηρεσίες ασθενοφόρων έμειναν εκτός. Η κυβέρνηση επέλεξε την επιστροφή των ασθενοφόρων από τον ΟΚΥπΥ στο υπουργείο Υγείας, ως μεταβατικό στάδιο. Η απόφαση αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους, ωστόσο, την αποδεχόμαστε με βαριά καρδιά, καθώς η παραμονή των ασθενοφόρων στον ΟΚΥπΥ προκαλεί, μεταξύ άλλων, προβλήματα και στρεβλώσεις στη σωστή λειτουργία του ΓεΣΥ και παρεμποδίζει τη συνολική μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας».

Νωρίτερα, η ΟΣΑΚ είχε εκδώσει ανακοίνωση καλώντας, μεταξύ άλλων, την κυβέρνηση να επαναβεβαιώσει την απόφαση της για δημιουργία Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων. Η παραμονή της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στον ΟΚΥπΥ, ανέφερε η ΟΣΑΚ, παρατείνει «μια στρέβλωση που είχε εντοπιστεί από την αρχή στο ΓεΣΥ: Ένας πάροχος υπηρεσιών Υγείας να παρέχει υπηρεσίες ασθενοφόρων προς όλους τους υπόλοιπους παρόχους, αποκλείοντας ταυτόχρονα τον ιδιωτικό τομέα από τη μεταφορά μη επειγόντων περιστατικών εντός του ΓεΣΥ και υποχρεώνοντας τους ασθενείς να καταβάλλουν από την τσέπη τους το κόστος αυτής της υπηρεσίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημέρωση για την επιστολή και τις προθέσεις του ΟΚΥπΥ ζήτησε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά το χθεσινό, σχετικό δημοσίευμα του «Φ».

Πάντως η περίπτωση του 38χρονου που χρειάζεται μεταμόσχευση πνευμόνων αλλά η μεταφορά του στο εξωτερικό δεν κατέστη δυνατή, προκάλεσε έντονες συζητήσεις και μεταξύ των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αρκετούς από τους χρήστες του διαδικτύου να επισημαίνουν, μεταξύ άλλων βεβαίως και το γεγονός ότι η Κύπρος δεν διαθέτει κρατικό αεροασθενοφόρο για τη μεταφορά των ασθενών στο εξωτερικό.