Το περιστατικό του θανάτου 72χρονης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας θα διερευνηθεί, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ενώ εκφράζει και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια της αποθανούσας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας αναμένει από τον ΟΚΥπΥ να πράξει όσα πρέπει σε σχέση με τη διερεύνηση της καταγγελίας για τον θάνατο της 72χρονης, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Κωνσταντίνου.

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ενημερώθηκε για την καταγγελία μέσω της επιστολής που του απεστάλη. «Μόλις περιήλθε στην αντίληψή του το καταγγελλόμενο περιστατικό, έδωσε οδηγίες για να σταλεί η επιστολή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για άμεση διερεύνηση του περιστατικού και υποβολή έκθεσης γεγονότων», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν το Υπουργείο Υγείας θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για τη διερεύνηση του εν λόγω περιστατικού, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «αναμένουμε από τον ΟΚΥπΥ να πράξει όσα πρέπει». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα επόμενα βήματα «θα εξαρτηθούν από το τι θα δείξει η έκθεση γεγονότων του ΟΚΥπΥ».

Το καταγγελλόμενο περιστατικό γνωστοποιήθηκε μέσω επιστολής που απέστειλε η οικογένεια της 72χρονης προς το Υπουργείο Υγείας, τον ΟΚΥπΥ και τον ΟΑΥ.

Στην επιστολή, η οικογένεια της 72χρονης, η οποία νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου 2026, με κατάληξη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026, κάνει λόγο για «απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας» στο εν λόγω νοσηλευτήριο.

Παραθέτοντας το ιστορικό της νοσηλείας και του θανάτου της 72χρονης, η οικογένειά της καταγγέλλει «απερίφραστα τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας» και ζητά άμεση και πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας, καθώς και λήψη άμεσων αποφάσεων για ουσιαστική στελέχωση του Νοσοκομείου με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Επιπλέον, ζητά να διασφαλισθεί ότι κανένας ασθενής δεν θα παραμένει χωρίς συνεχή και ουσιαστική παρακολούθηση, καθώς και να τερματισθούν πρακτικές «που προσβάλλουν το έργο που επιτελείται και μετατρέπουν τα δημόσια νοσηλευτήρια σε χώρους εγκατάλειψης και όχι περίθαλψης».

