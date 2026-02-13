Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ψάρια, όσπρια αλλά και το ελαιόλαδο δε θα πρέπει να λείπουν από τη διατροφή των ηλικιωμένων, έτσι ώστε να διατηρήσουν νέο τον εγκέφαλό τους και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό.

Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Neurology, οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν δύο συγκεκριμένους τύπους διατροφής, τη μεσογειακή και τη διατροφή MIND, εμφάνισαν μικρότερη συσσώρευση πλακών στον εγκέφαλο, ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου Αλτσχάιμερ.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαιτέρως σημαντικά, καθώς παρατηρήθηκε ότι ο εγκέφαλος των συμμετεχόντων που ακολούθησαν αυτά τα πρότυπα διατροφής ήταν έως και 18 χρόνια νεότερος.

Τόσο η μεσογειακή διατροφή, όσο και και η διατροφή MIND έχουν ήδη συνδεθεί με βραδύτερη γνωστική εξασθένιση και τον χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οποίοι βασίστηκαν σε παλαιότερα αντίστοιχα ευρήματα σχετικά με τα οφέλη τους στη γνωστική ικανότητα.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Rush διενέργησαν νεκροψίες εγκεφαλικού ιστού από 581 συμμετέχοντες σε μια μακροχρόνια μελέτη του Πανεπιστημίου σχετικά με τη μνήμη και τη διαδικασία της γήρανσης.

Οι συμμετέχοντες εντάχθηκαν στη μελέτη τη δεκαετία του ’80 και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους να δωρίσουν τον εγκέφαλό τους μετά το θάνατό τους. Κάθε χρόνο, συμπλήρωναν λεπτομερή ερωτηματολόγια σχετικά με τις συνήθειες της διατροφής τους και οι ερευνητές, από πλευράς τους, δημιούργησαν έναν αντίστοιχο βαθμολογικό πίνακα.

Όπως διαπιστώθηκε, οι συμμετέχοντες που είχαν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στη μεσογειακή διατροφή είχαν εγκεφάλους που, με βάση τη συσσώρευση της πλάκας, ήταν 18 χρόνια νεότεροι από εκείνους των συμμετεχόντων με τη χαμηλότερη βαθμολογία στη μεσογειακή διατροφή. Οι διαφορές ήταν παρόμοιες, αν και κάπως μικρότερες, όταν επρόκειτο για τις βαθμολογίες των διατροφών MIND.

Μάλιστα, ορισμένα τρόφιμα ξεχώριζαν για τις ιδιότητές τους. Για παράδειγμα, η υψηλότερη κατανάλωση πράσινων φυλλωδών λαχανικών τουλάχιστον επτά μερίδες την εβδομάδα, έσωζαν έως και 19 χρόνια γήρανσης του εγκεφάλου, σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που δεν έτρωγαν περισσότερο από μία μερίδα την εβδομάδα.

Πόσο διαφέρουν οι δύο διατροφές

Η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή – που είναι γνωστό ότι συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων – είναι γενικά πλούσια σε ψάρια, ελαιόλαδο, λαχανικά, φρούτα, φασόλια, ξηρούς καρπούς και δημητριακά πλούσια σε φυτικές ίνες.

Η διατροφή MIND διατηρεί κάποια κοινά χαρακτηριστικά, δίνοντας όμως έμφαση στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τα μούρα έναντι άλλων λαχανικών και φρούτων. Αυτό βασίζεται σε έρευνες που συνδέουν αυτές τις τροφές με την καλύτερη υγεία του εγκεφάλου.

Και οι δύο διατροφές, όμως, σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Rush, είναι πλούσιες σε φυτικά τρόφιμα, τα οποία συγκεντρώνουν διάφορα θρεπτικά συστατικά και χημικές ουσίες που μπορούν να καταστείλουν τη φλεγμονή στο σώμα και να προστατεύσουν τα κύτταρα από βλάβες. Αντίστοιχα, αποκλείουν και οι δύο το κόκκινο κρέας, τη ζάχαρη και τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

ygeiamou.gr