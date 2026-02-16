Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας διατυπώνει η κόρη 92χρονου ασθενούς, ο οποίος απεβίωσε μετά από οκταήμερη νοσηλεία. Η ίδια περιγράφει μια εικόνα που, όπως υποστηρίζει, καταδεικνύει τραγικές ελλείψεις, ασυνεννοησία και επικίνδυνες παραλείψεις.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι ο πατέρας της εισήχθη με ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και παρέμεινε για πέντε ώρες στο ΤΑΕΠ. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν ότι θα μεταφερθεί στη Γρηγόριο Κλινική, καθώς δεν υπήρχε κρεβάτι στο Παθολογικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη μεταφορά του δεν δόθηκαν σαφείς ιατρικές οδηγίες, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να του δοθεί τροφή και τσάι, παρότι δεν μπορούσε να καταπιεί.

Όπως περιέγραψε, ο 92χρονος παρουσίασε εισρόφηση στους πνεύμονες και η κατάστασή του επιδεινώθηκε. «Μας είπαν να υπογράψουμε για να του δέσουν τα χέρια, γιατί ήταν ανήσυχος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αργότερα νοσηλευτικό προσωπικό φέρεται να παραδέχθηκε πως δεν είχαν δοθεί οδηγίες ότι ο ασθενής δεν έπρεπε να σιτιστεί.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, η οικογένεια ζήτησε, χρησιμοποιώντας «μέσο», τη μεταφορά του σε παθολογικό τμήμα ή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κόρη του εκλιπόντος υποστήριξε επίσης ότι υπήρξε καθυστέρηση στην τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα, με επανειλημμένες, αλλά αποτυχημένες, προσπάθειες από προσωπικό. «Έμεινε εγώ να προσπαθήσω να τοποθετήσω τον ρινογραστρικό σωλήνα και οι καθαρίστριες».

Η διαδικασία για τοποθέτηση του ρινογραστρικού σωλήνα, είπε η γυναίκα, αναβλήθηκε μια φορά επειδή το προηγούμενο βράδυ του είχαν χορηγήσει αντιπηκτική αγωγή, κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει.

Τελικά, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε και, όπως ανέφερε, διήρκησε μόλις δύο λεπτά χωρίς να αντιμετωπιστεί καμία δυσκολία.

Μετά την τοποθέτηση του σωλήνα, η κατάσταση του 92χρονου, κατά την ίδια, επιδεινώθηκε ραγδαία, με τον ασθενή να πέφτει σε λήθαργο. «Το μόνιτορ δεν ήταν καν στραμμένο προς το μέρος του», είπε χαρακτηριστικά.

Την τελευταία ημέρα της ζωής του, όπως ανέφερε, έφυγε για περίπου μία ώρα από το νοσοκομείο και επιστρέφοντας τον βρήκε νεκρό. «Τους φώναξα και τους άκουγα να λένε “μα αλήθεια;”».

Κλείνοντας, η κόρη του 92χρονου απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας και τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ να παρέμβουν άμεσα. «Τις οκτώ μέρες που ήμασταν εκεί, πέθαναν πέντε άτομα, και νέοι άνθρωποι. Ο κόσμος φωνάζει και καταγγέλλει. Πρέπει να δουν τι συμβαίνει», ανέφερε.