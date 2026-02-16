Ο ΟΚΥΠΥ δεν έχει λάβει γραπτή καταγγελία αναφορικά με νέο περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα και αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης του περιστατικού, δόθηκαν οδηγίες για άμεση διερεύνησή του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπο Χαριλάου, δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση επί της ουσίας, αφού δεν έχει ληφθεί γραπτή καταγγελία μέχρι στιγμής.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης της καταγγελίας «δόθηκαν οδηγίες για άμεση διερεύνηση του περιστατικού».

Οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας διατυπώθηκαν από την κόρη 92χρονου αποβιώσαντα, η οποία έκανε λόγο για ελλείψεις, ασυνεννοησία και παραλείψεις.

ΚΥΠΕ