Η έλλειψη νοσηλευτών «είναι πρόβλημα υπαρκτό και οι ανάγκες δεν αφορούν μόνο τα νοσοκομεία αλλά και άλλες δομές», τόνισε ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, απευθυνόμενος στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, εξηγώντας ότι «πρόβλημα, υπάρχει, για παράδειγμα και στα κέντρα αποκατάστασης τα οποία αναμένεται ότι τώρα με την ψήφιση της νομοθεσίας θα αποταθούν κοντά μας για να αδειοδοτηθούν».

Όπως ενημέρωσε ο κ. Χαραλαμπίδης, «ο ελλαδίτης καθηγητής, στον οποίο το Υπουργείο ανέθεσε να ετοιμάσει εισηγήσεις και να μας δώσει λύσεις του προβλήματος, βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχαμε δώσει θα παραδώσει, αν δεν κάνω λάθος, την έκθεση του στις 8 Μαρτίου».

«Κάνω ειδική αναφορά στο ζήτημα των νοσηλευτών», είπε ο υπουργός Υγείας, «επειδή είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη λειτουργία του συστήματος υγείας ολόκληρου και επειδή υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί (σ.σ. αφορούν την εγγραφή νοσηλευτών από τρίτες χώρες) που εκκρεμούν και πρέπει να ψηφιστούν από τη Βουλή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τους προωθήσετε».

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης έστειλε και μήνυμα προς τους εμπλεκόμενους στο ζήτημα φορείς οι οποίοι διαφωνούν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να προχωρήσει το υπουργείο Υγείας σε διορθωτικές κινήσεις: «Γνωρίζω τις διαφωνίες, κατανοώ τις διαφωνίες, κατανοώ τις αντιδράσεις, τις σέβομαι αλλά, επειδή αντιλαμβάνεστε, μπορεί να μην καμφθούν ποτέ αυτές οι αντιδράσεις, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε και η Βουλή πρέπει να προχωρήσει σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα».