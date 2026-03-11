Την ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο Γενικό Σύστημα Υγείας προβλέπει πρόταση νόμου, η οποία αναμένεται ότι θα τεθεί προς συζήτηση κατά την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων, Κυριάκος Πλατρίτης, ανέφερε στον «Φ» πως ως σύλλογος, «έχουμε εκδώσει και στο παρελθόν ανακοίνωση τονίζοντας την ανάγκη για ένταξη στο ΓεΣΥ συναδέλφων με ειδικότητα τη συμβουλευτική. Αυτή τη στιγμή στο Σύστημα υπάρχουν μόνο κλινικοί ψυχολόγοι, όμως είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που λόγω, κοινωνικών, κυρίως λόγων, χρειάζονται στήριξη από κάποιο συμβουλευτικό ψυχολόγο. Ασθενείς που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση λόγω ενός διαζυγίου, λόγω πένθους, λόγω οικονομικής ανέχειας κ.λπ. Δεν γίνεται να “κλινικοποιούμε” όλους τους ασθενείς και σίγουρα δεν μπορούμε να στέλνουμε όλους τους ανθρώπους σε ψυχίατρους. Υπάρχουν και διαφορετικές ανάγκες».

Η ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο ΓεΣΥ, είπε καταλήγοντας ο κ. Πλατρίτης, «σίγουρα θα λειτουργήσει προς όφελος των ασθενών και θα ενισχύσει τη δημόσια υγεία».

Η πρόταση νόμου που αναμένεται να συζητηθεί, τροποποιεί τον νόμο που ρυθμίζει τη λειτουργία του ΓεΣΥ εντάσσοντας στην κατηγορία των «άλλων επαγγελματιών υγείας» και την ειδικότητα της συμβουλευτικής ψυχολογίας.

Η συζήτηση, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα τηρήσει, επί του συγκεκριμένου ζητήματος, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Το συγκεκριμένο αίτημα είχε τεθεί από τον Σύλλογο των ψυχολόγων και στο παρελθόν ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.