Η αναφυλαξία, σύμφωνα με τους ειδικούς της Mayo Clinic, αποτελεί μια σοβαρή και αιφνίδια αλλεργική αντίδραση που μπορεί να εξελιχθεί σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Πρόκειται για μια συστηματική αντίδραση υπερευαισθησίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει πολλαπλά όργανα του σώματος. Η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση, κυρίως με τη χορήγηση αδρεναλίνης, είναι κρίσιμη για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών ή ακόμη και θανάτου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μετά από τσίμπημα μέλισσας ή σφήκας μπορεί να εμφανιστούν διαφορετικά συμπτώματα, ανάλογα με τη βαρύτητά τους:

• Ήπιο τοπικό πρήξιμο, όπως στις παλάμες ή στα χείλη, το οποίο αποτελεί μια συνηθισμένη αντίδραση που εμφανίζεται σχεδόν σε όλους.

• Εκτεταμένο τοπικό πρήξιμο, για παράδειγμα στο αντιβράχιο, που μπορεί να επεκταθεί στην κοντινότερη άρθρωση, όπως στον αγκώνα. Στα παιδιά, λόγω μικρότερου μεγέθους άκρων, ενδέχεται να επεκταθεί σε περισσότερες αρθρώσεις.

• Πρήξιμο στο πρόσωπο που συνοδεύεται από κνίδωση στο σώμα ή το αντίστροφο. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για απλή αναφυλαξία, η οποία επηρεάζει κυρίως το δέρμα.

• Όταν, πέρα από τα παραπάνω, εμφανιστούν συμπτώματα όπως δυσκολία στην αναπνοή, τότε πρόκειται για συστηματική αναφυλαξία, δηλαδή επηρεάζονται περισσότερα συστήματα του οργανισμού. Μπορεί να παρουσιαστούν επίσης έντονη φαγούρα, εφίδρωση, ζάλη, απώλεια προσανατολισμού ή όρασης, ακράτεια και έντονο αίσθημα άγχους. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά έως μισή ώρα από την έκθεση στο αλλεργιογόνο.

• Αν στα παραπάνω προστεθεί και σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης, τότε πρόκειται για αναφυλακτικό σοκ, μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Σε περίπτωση τσιμπήματος μέλισσας, ο δερματολόγος – αφροδισιολόγος Κυριάκος Γ. Καφούρος συνιστά:

Να αφαιρεθεί προσεκτικά το κεντρί

Να εφαρμοστεί πάγος στην περιοχή, ώστε να επιβραδυνθεί η διάχυση του δηλητηρίου

Να χρησιμοποιηθεί τοπική κρέμα με κορτιζόνη και αντιβιοτικό

Να ζητηθεί ιατρική βοήθεια εάν τα συμπτώματα επεκταθούν

Επιπλέον, καλό είναι να υπάρχει πάντα διαθέσιμο ένα πλήρες κουτί πρώτων βοηθειών, το οποίο να περιλαμβάνει βασικά υλικά όπως αντισηπτικά, γάζες, βαμβάκι, εργαλεία (ψαλίδι, τσιμπιδάκι), επιδέσμους, καθώς και φαρμακευτικά σκευάσματα όπως κορτιζονούχες και αντιβιοτικές αλοιφές, αντιμικροβιακό σπρέι, αντιβιοτικά και προγεμισμένες σύριγγες αδρεναλίνης και κορτιζόνης (για χρήση από ιατρό).

Ιατρική βοήθεια θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα εάν μετά το τσίμπημα εμφανιστούν συμπτώματα όπως:

πυρετός

δυσκολία στην αναπνοή

έντονος πόνος ή πρήξιμο στο πρόσωπο ή στο στόμα

δυσκολία στην κατάποση

ζάλη ή τάση για εμετό

Συνολικά, η αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης εξαρτάται από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων:

• Στις ήπιες τοπικές αντιδράσεις, συνιστάται η χρήση πάγου, αμμωνίας ή καλαμίνης για την ανακούφιση από τον κνησμό.

• Στις πιο εκτεταμένες τοπικές αντιδράσεις μπορεί να χρειαστούν, εκτός από τα παραπάνω, αντιισταμινικά ή αντιβιοτικά, κατόπιν ιατρικής οδηγίας.

• Σε περίπτωση αναφυλαξίας, η θεραπεία περιλαμβάνει αντιισταμινικά, κορτιζόνη και εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά για τη δύσπνοια, ενώ απαιτείται άμεση μεταφορά σε ιατρική μονάδα.

• Στο αναφυλακτικό σοκ, εκτός από τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η άμεση χορήγηση αδρεναλίνης, η οποία αυξάνει την αρτηριακή πίεση, διευκολύνει την αναπνοή και μειώνει το πρήξιμο, με αποτέλεσμα την ταχεία βελτίωση της κατάστασης μέσα σε λίγα λεπτά.

