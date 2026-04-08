Η Πνευμονολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας αποτελεί σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος στην Κύπρο. Μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας το 2006, η «Κλινική Στηθικών Νοσημάτων», που λειτουργούσε στο παλαιό νοσοκομείο από το 1949, μεταφέρθηκε σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και λειτούργησε ως Πνευμονολογική Κλινική από τις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Η Κλινική διαθέτει 23 κλίνες νοσηλείας ενώ αποτελεί την πρώτη παγκύπρια Πνευμονολογική Κλινική τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό και διαθέτει σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, με συνέπεια και αξιοπιστία.

Η Πνευμονολογική Κλινική εφημερεύει καθημερινά, 365 ημέρες τον χρόνο, σε 24ωρη βάση, εξυπηρετώντας ασθενείς με νοσήματα του αναπνευστικού, τόσο μέσω εισαγωγών όσο και μέσω διακομιδών από άλλα νοσοκομεία για περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένη παρακολούθηση. Παράλληλα, εφαρμόζει κλινικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της πνευμονίας της κοινότητας, της πνευμονικής εμβολής, των παροξύνσεων της ΧΑΠ, της υπεζωκοτικής συλλογής, του δεξιού καρδιακού καθετηριασμού και της βρογχοσκόπησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας νοσηλείας, στην ικανοποίηση ασθενών και προσωπικού, καθώς και στον καλύτερο έλεγχο των δαπανών.

Στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής εξετάζονται καθημερινά ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ειδικότητες ή πάσχουν από χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού. Λειτουργούν εξειδικευμένα ιατρεία βρογχικού άσθματος, Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), διάμεσων πνευμονικών νοσημάτων, κυστικής ίνωσης, διαταραχών ύπνου, φυματίωσης, μεταμόσχευσης πνευμόνων, καθώς και ιατρείο βιολογικών θεραπειών για σοβαρό βρογχικό άσθμα και ανεπάρκεια α1 αντιθρυψίνης. Από τον Νοέμβριο του 2024 λειτουργούν επίσης Πολυθεματικές Ομάδες (MDT) για τα διάμεσα πνευμονικά νοσήματα και την Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση, ενισχύοντας τη διεπιστημονική προσέγγιση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το οποίο λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα και απευθύνεται σε καπνιστές με πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες και άλλες σοβαρές παθήσεις. Το πρόγραμμα προσφέρει ομαδική θεραπεία, υποκατάστατα νικοτίνης, εγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές και διεπιστημονική υποστήριξη από Πνευμονολόγο και Ψυχολόγο, καθώς και συνεργασία με Διατροφολόγο όπου απαιτείται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης.

Η Πνευμονολογική Κλινική φιλοξενεί επίσης το μοναδικό παγκύπρια οργανωμένο Κέντρο Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης, το οποίο παρακολουθεί όλα τα σοβαρά περιστατικά ΠΑΥ, παρέχοντας πλήρη διερεύνηση, διάγνωση με δεξιό καρδιακό καθετηριασμό, θεραπεία και συνεχή υποστήριξη των ασθενών, σε συνεργασία και με εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

Η Κλινική διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια και εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως σπιρομέτρηση, πλήρη λειτουργικό έλεγχο του αναπνευστικού συστήματος, αλλεργικά δερματικά τεστ, δοκιμασία πρόκλησης με μεταχολίνη, εργαστήριο μελέτης ύπνου, εργαστήριο καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεως, βρογχοσκοπήσεις, επεμβατική Πνευμονολογία και ελάχιστα παρεμβατική ιατρική θωρακοσκόπηση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών αναγκών.

Παράλληλα, παρέχει γνωμοδοτήσεις σε ασθενείς άλλων κλινικών, συμμετέχει στο αντιφυματικό πρόγραμμα, εκπαιδεύει ειδικευόμενους ιατρούς και φοιτητές Ιατρικής, ενημερώνει το κοινό μέσω εξειδικευμένων εντύπων και αξιοποιεί σύστημα τηλεδιάσκεψης για συνεργασίες με κλινικές του εξωτερικού. Στο πλαίσιο του μελλοντικού σχεδιασμού, προωθείται η δημιουργία ερευνητικού κέντρου αναπνευστικών παθήσεων, ενισχύοντας περαιτέρω τον επιστημονικό της ρόλο.

Τέλος, η Πνευμονολογική Κλινική συμβάλλει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα νοσήματα του αναπνευστικού, ενισχύοντας παράλληλα την υποστήριξη προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η λειτουργία και η συνεχής ανάπτυξη της Πνευμονολογικής Κλινικής ενισχύουν τον ρόλο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ως του μεγαλύτερου νοσηλευτηρίου της χώρας, με καθοριστική συμβολή στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, ενώ παράλληλα εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

