Την ανάγκη για λήψη μέτρων αλλά και την κατάρτιση ξεκάθαρων πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), ανέδειξε η πρόσφατη πολυήμερη διακοπή νερού στις περιοχές που υδροδοτούνται από τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης στη Λακατάμεια. O πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο», εξηγεί ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν στην καθυστέρηση παροχής νερού στις επηρεαζόμενες περιοχές, ενώ καταγράφει τα προβλήματα που ανέδειξε το εν λόγω περιστατικό, αλλά και τις εισηγήσεις του ΕΟΑ που μπορούν να επιφέρουν λύσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Γιωρκάτζη, μετά την κρίση, ο ΕΟΑ εισηγήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο σειρά μέτρων, όπως η πρόβλεψη για εφεδρικές γεννήτριες στα αντλιοστάσια, η διασύνδεση δικτύων υδροδότησης κοινοτήτων με το δίκτυο του ΕΟΑ και η σαφή και έγκαιρη επικοινωνία με το κοινό. Μάλιστα, όσον αφορά το τελευταίο, όπως είπε εξετάζεται η ενεργοποίηση συστήματος γραπτών ειδοποιήσεων (sms) για άμεση και στοχευμένη ενημέρωση σε περιπτώσεις βλάβης.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του ΕΟΑ αναφέρθηκε στη νέα υδατοδεξαμενή τύπου GLS στο Δήμο Λακατάμειας, η οποία έχει ανεγερθεί και αναμένεται να συνδεθεί με το δίκτυο πριν το τέλος του έτους, ενώ πρόσθεσε πως ήδη το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑ κατακύρωσε διαγωνισμό ανέγερσης υδατοδεξαμενής στο Δήμο Λατσιών-Γερίου.

-Πρόσφατα μία βλάβη σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στη Λακατάμεια είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς νερό πολλές περιοχές. Τι συνέβη;

-Η αρχική διακοπή προήλθε από προγραμματισμένες εργασίες του ΤΑΥ στις 26 Αυγούστου. Παρά την ενημέρωση, υπήρξε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων και την επόμενη ημέρα το ΤΑΥ ενημέρωσε εκ νέου για τη διακοπή της υδροδότησης λόγω βλάβης στον νέο αγωγό που τέθηκε σε λειτουργία. Η βλάβη επιδιορθώθηκε στις 8.00 το βράδυ και η παροχή νερού προς τις δεξαμενές του ΕΟΑ άρχισε στις 10.00 το βράδυ. Ως αποτέλεσμα για 42 ώρες δεν υπήρξε παροχή νερού από το ΤΑΥ στο δίκτυο του ΕΟΑ και των κοινοτήτων. Το πρωί της Πέμπτης 28/8 ενημερωθήκαμε ότι διακόπηκε εκ νέου η παροχή νερού, αυτή τη φορά λόγω αποκοπής υπόγειου καλωδίου της ΑΗΚ από εργασίες στο έργο της λεωφόρου Τσερίου. Χάθηκε η ηλεκτροδότηση στο αντλιοστάσιο του ΤΑΥ που τροφοδοτεί με νερό τις υδατοδεξαμενές του ΕΟΑ Λευκωσίας σε Λακατάμεια και Τσέρι και των κοινοτήτων που συνορεύουν με το Δήμο Λακατάμειας. Δυστυχώς δεν υπήρχε εφεδρική γεννήτρια στο αντλιοστάσιο του ΤΑΥ που θα μπορούσε να συνεχίσει την τροφοδοσία νερού. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά από τρεις συνεχόμενες μέρες όλες οι δεξαμενές και το δίκτυο του ΕΟΑ και των επηρεαζόμενων κοινοτήτων όπως και τα πλείστα ιδιωτικά ντεπόζιτα είχαν πλέον αδειάσει.

–Εξηγείστε μας ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ΕΟΑ όσον αφορά την υδροδότηση;

-Ο ΕΟΑ έχει την ευθύνη της διανομής νερού από τις δεξαμενές προς τα υποστατικά των πολιτών. Το ΤΑΥ, που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο για την τροφοδοσία των δεξαμενών μας. Ο Οργανισμός αγοράζει νερό από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΤΑΥ λόγω όλων των πιο πάνω περιστατικών, σταμάτησε την παροχέτευση νερού προς τον ΕΟΑ.

–Σε ποιες ενέργειες προβαίνετε για αποφυγή παρόμοιων περιστατικών;

-Μετά την κρίση, εισηγηθήκαμε στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συγκεκριμένα μέτρα:

Υποχρεωτική παρουσία εκπροσώπων ΤΑΥ και Δημοσίων Έργων σε μεγάλα εργοτάξια.

Πρόβλεψη για εφεδρικές γεννήτριες στα αντλιοστάσια.

Σαφή και έγκαιρη επικοινωνία του ΤΑΥ με το κοινό.

Ενίσχυση αποθεμάτων νερού και αναζήτηση νέων πηγών.

Διασύνδεση δικτύων υδροδότησης κοινοτήτων με το δίκτυο του ΕΟΑ.

Πότε θα τεθεί σε λειτουργία η νέα υδατοδεξαμενή τύπου GLS;

Η εν λόγω δεξαμενή έχει ήδη ανεγερθεί και αναμένεται να συνδεθεί με το δίκτυο πριν το τέλος του έτους. Θα αυξήσει σημαντικά την αυτονομία της Λακατάμειας από 13 σε 37 ώρες σε περίπτωση διακοπής της τροφοδότησης από το ΤΑΥ.

–Υπάρχουν σκέψεις για παρόμοιες δεξαμενές και σε άλλες περιοχές;

-Ναι, εξετάζουμε πρόσθετες υποδομές και έργα που θα επιτρέψουν εναλλακτική τροφοδότηση νερού σε άλλες περιοχές, ώστε να ενισχύσουμε τις πιθανότητες διασφάλισης απρόσκοπτης υδροδότησης. Ήδη το Δ.Σ. του ΕΟΑ κατακύρωσε διαγωνισμόανέγερσης υδατοδεξαμενής στο Δήμο Λατσιών-Γερίου.

–Κατά το συγκεκριμένο περιστατικό, υπήρξαν παράπονα για καθυστέρηση ενημέρωσης των πολιτών. Θεωρείτε ότι υπήρξε επαρκής συντονισμός;

-Παρόλο που ενημερώναμε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού και με ανακοινώσεις προς τα ΜΜΕ, εντούτοις αναγνωρίζω ότι υπήρξαν στιγμές που η πληροφόρηση δεν έφτασε έγκαιρα και με τον τρόπο που έπρεπε στους πολίτες. Γι’ αυτό εξετάζουμε ήδη την ενεργοποίηση συστήματος γραπτών ειδοποιήσεων (sms) για άμεση και στοχευμένη ενημέρωση σε περιπτώσεις βλάβης.

Το παράπονο μας σαν Οργανισμός από το ΤΑΥ είναι ότι όταν πλέον μετά από τρεις μέρες αποκαταστάθηκε η παροχή νερού προς τον ΕΟΑ και αφού εξαντλήθηκε η στάθμη αποθέματος νερού στο δίκτυο μας και οι πολίτες δικαιολογημένα έκαναν παράπονα, το ΤΑΥ περιοριζόταν στο να ενημερώνει ότι «εμείς δίνουμε νερό», ρίχνοντας το βάρος της ευθύνης υδροδότησης των υποστατικών στον ΕΟΑ ενώ γνώριζαν ότι και οι δυνατότητες του δικού τους δικτύου με βάση την αυξημένη ζήτηση ήταν περιορισμένες και δεν μπορούσαν να δώσουν περισσότερο.

–Σε ποιες άμεσες ενέργειες προχωρήσατε για την ανακούφιση των επηρεασμένων περιοχών;

Όταν επανήλθε η παροχή νερού από το ΤΑΥ, ο ΕΟΑ κινητοποιήθηκε άμεσα. Συνεργεία μας ανέλαβαν τον εξαερισμό του δικτύου, κάναμε συνεχή διαχείριση της πίεσης, ρυθμίσαμε τη ροή μεταξύ των ζωνών ώστε να ενισχυθούν υψομετρικά μειονεκτικές περιοχές που δεν λάμβαναν νερό λόγω αυξημένης ζήτησης, διοχετεύσαμε νερό από άλλες δεξαμενές του δικτύου μας και εντάξαμε πόσιμο νερό ιδιωτικής γεώτρησης στην κοινότητα Εργατών.

Επιπρόσθετα ο Οργανισμός βοήθησε το ΤΑΥ να υδροδοτήσει με επάρκεια κι άλλες παρακείμενες κοινότητες που δεν εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του ΕΟΑ.

–Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία ΕΟΑ-ΤΑΥ; Υπάρχει ανάγκη θεσμικής αναθεώρησης;

-Η κρίση αυτή ανέδειξε την ανάγκη για ξεκάθαρα πρωτόκολλα συνεργασίας. Ζητήσαμε από την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να καθοριστεί θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας, με σαφείς ρόλους και δεσμεύσεις. Μόνο έτσι θα αποφύγουμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων.

-Με την κλιματική αλλαγή και την αύξηση της ζήτησης, πώς θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του δικτύου;

Η κλιματική κρίση κάνει επιτακτικό κι αναγκαίο έναν ενιαίο σχεδιασμό. Προτεραιότητά μας είναι η ολιστική διαχείριση του δικτύου, η σύνδεση των περιαστικών κοινοτήτων με το αστικό δίκτυο και η ενίσχυση των υποδομών. Στόχος μας είναι ένα σύστημα που θα δίνει εναλλακτικές λύσεις σε κάθε κρίση και θα διασφαλίζει την επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες.