Το Αστεροσκοπείο Τροόδους ανακοίνωσε ότι η κορύφωση της βροχής των Περσείδων για το 2025 αναμένεται τη νύχτα 12 προς 13 Αυγούστου (από Τρίτη βράδυ έως Τετάρτη πρωί), με έως και 50–75 μετέωρα ανά ώρα υπό ιδανικές συνθήκες.

Ωστόσο, η παρατήρηση φέτος θα είναι δυσκολότερη, λόγω της φωτεινής Σελήνης, η οποία θα βρίσκεται σε φάση φθίνοντος αμφίκυρτου με 92% φωτισμό.

Η βροχή των Περσείδων έχει ξεκινήσει ήδη από τις 17 Ιουλίου και θα συνεχιστεί έως τις 23 Αυγούστου, αλλά η δραστηριότητα κορυφώνεται τη συγκεκριμένη νύχτα.

Οι Περσείδες δημιουργούνται όταν σωματίδια από τον κομήτη 109P/Swift-Tuttle εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα με ταχύτητα 59 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Καίγονται λόγω της τριβής, φτάνοντας θερμοκρασίες χιλιάδων βαθμών Κελσίου, και γίνονται ορατά ως τα γνωστά «πεφταστέρια». Η καύση τους γίνεται σε ύψη 85 έως 100 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη.

Ο κομήτης Swift-Tuttle πέρασε τελευταία φορά από το εσωτερικό του ηλιακού συστήματος το 1992, και αναμένεται να επιστρέψει το 2126.

Για την καλύτερη παρατήρηση, το Αστεροσκοπείο προτείνει σκοτεινή τοποθεσία, μακριά από φώτα πόλης, και παρατήρηση μετά τα μεσάνυχτα, όταν το ακτινοβόλο σημείο (ο αστερισμός του Περσέα) θα είναι πιο ψηλά στον ουρανό, προς τα βορειοανατολικά.

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός – το φαινόμενο είναι ορατό με γυμνό μάτι. Για πληροφορίες ή συμμετοχή σε οργανωμένες εκδηλώσεις παρατήρησης, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα: www.troodosobservatory.com ή τα social media του Αστεροσκοπείου.

ΚΥΠΕ