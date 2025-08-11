Η βροχή διαττόντων αστέρων των Περσείδων, που κάθε καλοκαίρι εντυπωσιάζει τους παρατηρητές, φέτος θα έχει έναν «ανταγωνιστή» στον νυχτερινό ουρανό: τη φωτεινή Σελήνη.

Σύμφωνα με τη NASA, η Σελήνη θα ανατέλλει τις νύχτες της 12ης και 13ης Αυγούστου, όταν οι Περσείδες θα βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των μετεωριτών που θα είναι ορατοί.

Όπως εξηγεί ο Μπιλ Κουκ, επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος Μετεωριτών της NASA, σε σκοτεινό ουρανό είναι δυνατόν να παρατηρηθούν 40 έως 50 διάττοντες αστέρες την ώρα. Ωστόσο, εξαιτίας της ισχυρής σεληνιακής λάμψης, φέτος οι παρατηρητές θα δουν πιθανότατα μόνο 10 έως 20 την ώρα ή και λιγότερους.

Η καλύτερη ώρα για παρατήρηση παραμένει μεταξύ 2:00 και 3:00 τα ξημερώματα, με το ακτινοβόλο σημείο των Περσείδων να βρίσκεται στον βορειοανατολικό ουρανό. Παρά τις δυσκολίες, η βροχή των Περσείδων εξακολουθεί να προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα για όσους είναι πρόθυμοι να ξενυχτήσουν.

