Απόψε κορυφώνεται το πιο εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο του καλοκαιριού, οι γνωστές Περσείδες. Πρόκειται για σωματίδια πάγου και σκόνης που αφήνει πίσω του ο κομήτης Swift–Tuttle και τα οποία, καθώς εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, καίγονται και δημιουργούν το μαγευτικό θέαμα των «πεφταστεριών».

Η παρατήρηση φέτος θα είναι πιο δύσκολη λόγω της φωτεινής Σελήνης, που θα περιορίσει την ορατότητα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Στις πόλεις το φαινόμενο θα είναι δύσκολο να διακριθεί, γι’ αυτό οι καλύτερες συνθήκες παρατήρησης βρίσκονται μακριά από τα φώτα, σε παραλίες, σκοτεινή ύπαιθρο ή σε ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα μετά τα μεσάνυχτα. Το ακτινοβόλο σημείο των Περσείδων εντοπίζεται στον βορειοανατολικό ουρανό, από τον οποίο φαίνεται να προέρχονται – εξού και η ονομασία τους από τον αστερισμό του Περσέα.

Οι Περσείδες κινούνται με εντυπωσιακή ταχύτητα, φθάνοντας τα 59 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους θα έχουν την ευκαιρία να τις δουν.

Στην Κύπρο, όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθούν ειδικές εκδηλώσεις παρατήρησης του φαινομένου, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά την κορύφωση του ουράνιου θεάματος.

ΚΥΠΕ