Τη μακροχρόνια στέγαση 157 ατόμων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την αποκατάσταση της κανονικότητας στην καθημερινή τους ζωή και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όσο διάστημα απαιτηθεί μέχρι να επιδιορθωθούν οι μόνιμες κατοικίες. Αυτό δήλωσε ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Κυβίδες με τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου και τους κοινοτάρχες των πυρόπληκτων περιοχών. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χριστοφίνας έχει αναλάβει την παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης των μέτρων που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως υπογράμμισε, «αυτή τη στιγμή προέχει η στέγαση αυτών των ανθρώπων που έχασαν την κατοικία τους. Γι’ αυτό και οι υπηρεσίες Πολιτικής Άμυνας, σε συνεργασία με άλλους φορείς, προβαίνουν στην εξεύρεση καταλυμάτων. Ο στόχος είναι αυτοί οι άνθρωποι να βρουν μόνιμα καταλύματα. Δεν μιλάμε πια για προσωρινά, όπως τις πρώτες μέρες. Τώρα πρέπει να στεγαστούν κάπου – είτε για λίγο, είτε για περισσότερο, ανάλογα με την περίπτωση», υπογράμμισε.

Ειδικές περιπτώσεις – Παιδιά και ευάλωτες ομάδες

Αναφερόμενος στις οικογένειες με παιδιά που φοιτούν σε σχολεία, ο κ. Χριστοφίνας εξήγησε ότι για τα θέματα των σχολείων, αλλά και για άλλα θέματα που μπορεί να προκύψουν – φέροντας ως παράδειγμα ανθρώπους καρκινοπαθείς, για τους οποίους πρέπει να εξευρεθεί τρόπος μετακίνησης για τη θεραπεία τους – έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες. «Σήμερα, ήδη από το πρωί, συνεργαζόμαστε με τον Υπουργό Μεταφορών για να δούμε πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους».

Περιορισμένα καταλύματα – Στήριξη από οργανώσεις

Το μεγάλο πρόβλημα είναι η εξεύρεση καταλυμάτων στην περιοχή, τόνισε ο κ. Χριστοφίνας, σημειώνοντας ότι «στόχος μας είναι αυτοί οι άνθρωποι να μη φύγουν από την κανονικότητά τους».

Το πρόβλημα, ωστόσο, όσον αφορά τη μακροχρόνια στέγαση, είναι πως τα καταλύματα στην περιοχή δεν είναι απεριόριστα. «Δυστυχώς, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Γι’ αυτό έχουν δοθεί και άλλα καταλύματα – από συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές κατοικίες στο Τρόοδος. Είναι επιλογές που πρέπει να αξιοποιήσουμε για τον κόσμο, γιατί δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα στην περιοχή. Μιλάμε για 157 άτομα. Από αυτά, περίπου 27-30 είναι ηλικιωμένοι».

Ενίσχυση και με επιδότηση ενοικίου από τον Αύγουστο

Σε ερώτηση σχετικά με το πού στεγάζονται αυτή τη στιγμή, ανέφερε πως κάποιοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, άλλοι φιλοξενούνται σε οικογένειες, σε παιδιά τους, συγγενείς ή έχουν μετακομίσει σε προσωρινά καταλύματα.

«Σε αυτό το μέτρο έχουμε διαφοροποιήσει τα δεδομένα με απόφαση που λήφθηκε χθες. Αν και η αρχική πρόβλεψη για επιδότηση ενοικίου ήταν από 1η Σεπτεμβρίου, εκεί όπου χρειάζεται, αποφασίστηκε να καταβληθεί από τον Αύγουστο. Δεν θα αφήσουμε τον κόσμο ακάλυπτο – για όνομα του Θεού», ανέφερε.

Κάθε περίπτωση εξετάζεται – Προσοχή στις ψευδείς πληροφορίες

«Θερμή μας παράκληση προς τις κοινότητες, οι κοινοτάρχες είναι ο πομπός μας. Αυτοί δέχονται τα πρώτα μηνύματα. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να μας ξεφύγει το οτιδήποτε. Μαθαίνουμε πολλές φορές ακόμα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ερωτηθείς για παραπλανητικές πληροφορίες, ανέφερε «ακόμα και αν φαίνονται fake, κάθε περίπτωση την εξετάζουμε. Από 10-20 δημοσιεύματα, μπορεί η μία να έχει μια βάση αλήθειας. Γι’ αυτό και το εξετάζουμε. Όμως, παρακαλούμε θερμά να έρχονται επίσημα σε εμάς οι πληροφορίες. Είναι πολύ πιο γρήγορη η αντίδραση του κράτους έτσι, παρά μέσω δημοσιευμάτων».

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν κρούσματα ανθρώπων που προσπαθούν να ξεγελάσουν ή να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, ο κ. Χριστοφίνας επιβεβαίωσε ότι πράγματι υπάρχουν. «Οφείλουμε να το πούμε ότι υπάρχουν. Να σας δώσω ένα κλασικό παράδειγμα. Κινητοποιήσαμε όλες τις υπηρεσίες του κράτους, πήγαμε στις παραλίες να ελέγξουμε για άστεγους και τελικά δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Απλά το αναφέρω, είναι πολλά τα παραδείγματα. Εμείς όμως το διερευνήσαμε και αυτό», τόνισε.