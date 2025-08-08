Αυτό ανέφερε ο κοινοτάρχης Ομόδους, σε σχέση με την εκδήλωση νέας πυρκαγιάς πλησίον της κοινότητας το μεσημέρι της Παρασκευής.

Μιλώντας στο Philenews, ο κ. Ευγένιος Μιχαήλ δήλωσε ότι υπήρξε άμεση ειδοποίηση προς την Πυροσβεστική. Όπως είπε, οι καπνοί έγιναν γρήγορα αντιληπτοί από μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, καθώς και από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές.

Κληθείς να σχολιάσει αν πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια, ο κοινοτάρχης απάντησε: «Κάποιος αρρωστημένος μας βάζει φωτιές και θέλει να μας κάψει. Δεν εξηγείται διαφορετικά.»

Ο ίδιος σημείωσε ότι υπήρχαν τρεις εστίες φωτιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίς το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην κοινότητα, παρουσία της Υπουργού Γεωργίας και όλων των εμπλεκομένων φορέων.