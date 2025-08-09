Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συμβατικά μέσα είναι επαρκής για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, χωρίς να αναμένεται πρόβλημα επάρκειας, εκτός απροόπτου, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), Χαρά Κουσιάππα.

Σύμφωνα με την κ. Κουσιάππα, η κατάσταση του δικτύου είναι παρόμοια με τη χθεσινή, με επάρκεια τόσο στις ώρες αιχμής όσο και το βράδυ, όταν το σύστημα βασίζεται κυρίως στη συμβατική παραγωγή. Κατά τις ώρες αιχμής (2:00–4:00 μ.μ.), η ζήτηση εκτιμάται σε 1.030–1.050 MW, ενώ γύρω στις 12:30 μ.μ. καταγράφηκε στα 1.002 MW, καλυπτόμενη από 480 MW συμβατικής παραγωγής, 513 MW διεσπαρμένης παραγωγής (φωτοβολταϊκά) και 9 MW αιολικής ενέργειας.

Για τις βραδινές ώρες αιχμής (7:00–7:30 μ.μ.), όταν η φωτοβολταϊκή παραγωγή μειώνεται στο ελάχιστο, η εκπρόσωπος του ΔΣΜΚ διαβεβαίωσε ότι η ζήτηση θα καλυφθεί μέσω συμβατικής ενέργειας. Όπως τόνισε, πρόβλημα θα μπορούσε να προκύψει μόνο σε περίπτωση σοβαρής βλάβης.

