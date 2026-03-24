Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ προειδοποιούν με κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων, καταγγέλλοντας αδράνεια και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων για κρίσιμα ζητήματα του τομέα ενέργειας, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, διατηρούν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε υψηλά επίπεδα και ενισχύουν τον κίνδυνο για σοβαρές δυσλειτουργίες στο σύστημα.

Σε κοινή ανακοίνωση, η ΕΠΟΠΑΗ, η ΣΗΔΗΚΕΚ, η ΣΕΠΑΗΚ και η ΣΥΒΑΗΚ αναφέρουν ότι τόσο η δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου 2026 όσο και η τρίωρη στάση εργασίας στις 18 Μαρτίου 2026 είχαν στόχο να αναδείξουν τα σοβαρά προβλήματα που, κατά τις ίδιες, ταλανίζουν τον τομέα λόγω της απουσίας του κράτους και της αδυναμίας των αρμόδιων φορέων να προχωρήσουν σε αποφάσεις που θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές.

Οι οργανώσεις θέτουν ως βασικές προτεραιότητες την αναβάθμιση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, την υλοποίηση των κεντρικών αποθηκεύσεων και την προώθηση φωτοβολταϊκών στις στέγες για όλους.

Παράλληλα, καλούν τους ανεξάρτητους θεσμούς να διερευνήσουν μια σειρά από ζητήματα που, όπως αναφέρουν, αφορούν αποφάσεις και χειρισμούς στον τομέα των ΑΠΕ, της συμβατικής παραγωγής και της ευρύτερης ενεργειακής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, ζητούν να εξεταστεί ποιοι εμπόδισαν την ΑΗΚ να αξιολογήσει διαγωνισμό για εξεύρεση κατάλληλης γης για έργα ΑΠΕ, ποιοι πρώην αξιωματούχοι εξασφάλισαν άδειες ΑΠΕ για ιδιωτικά συμφέροντα με τα οποία σήμερα συνεργάζονται, αλλά και ποιοι απέκτησαν άδειες ΑΠΕ και συμβατικής παραγωγής και μέσω ποιων διαδικασιών.

Στην ανακοίνωση τίθενται επίσης ερωτήματα για όσους, κατά τις συντεχνίες, επιδίδονται στην πώληση αδειών ΑΠΕ και συμβατικής παραγωγής, διεκδικώντας υπέρογκα ποσά, όπως και για τον ρόλο της ΑΤΗΚ στον τομέα της ενέργειας. Οι οργανώσεις διερωτώνται τι επιδιώκει να πράξει το κράτος μέσω της ΑΤΗΚ που δεν μπορεί να γίνει μέσω της ΑΗΚ και κατά πόσο η εμπλοκή της πρώτης συνδέεται με την αξιοποίηση αδειών που κατέχονται από ιδιωτικά συμφέροντα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην καταβολή 43 εκατ. ευρώ στην ΕΤΥΦΑ, με τις συντεχνίες να ζητούν να διευκρινιστεί ποιος επέβαλε την απόφαση αυτή, παρά τις διαφορετικές, όπως υποστηρίζουν, απόψεις των τεχνοκρατών της ΑΗΚ. Παράλληλα, θέτουν ερωτήματα για τον καταμερισμό του κόστους της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αναφερόμενες σε επιβάρυνση 63% για τον Κύπριο καταναλωτή και σε απόδοση επένδυσης 8,33%.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επαναφέρουν και το ζήτημα της 6ης Μονάδας του Βασιλικού, υποστηρίζοντας ότι της επιβλήθηκε να λειτουργεί μόνο με φυσικό αέριο, παρότι κόστισε 160 εκατ. ευρώ και, όπως αναφέρουν, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στο ίδιο πλαίσιο, διερωτώνται κατά πόσο η εξέλιξη αυτή ευνοεί παράνομο σταθμό παραγωγής ιδιώτη στην περιοχή Βασιλικού και αν οι αρμόδιοι φορείς λαμβάνουν υπόψη τις εγκαταστάσεις του εν δυνάμει ιδιώτη παραγωγού για σκοπούς επάρκειας.

Επιπλέον, ζητούν να διερευνηθεί ποιοι κατήγγειλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σταθμού Δεκέλειας όσο και την κεντρική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΣΜΚ, η οποία, όπως επισημαίνουν, θα εξυπηρετήσει τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.

Αιχμές διατυπώνονται και για τη νομοθεσία που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή για την κατασκευή δικτύων από ιδιώτες. Οι συντεχνίες ζητούν να αποσαφηνιστεί πώς θα εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο, αν θα επιτρέπεται παρέμβαση σε ιδιωτικές περιουσίες για την κατασκευή δικτύων και ποια θα είναι η ασφάλεια του προσωπικού της ΑΗΚ που θα κληθεί να συντηρεί ή να επιδιορθώνει βλάβες σε τέτοια δίκτυα. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι αντίστοιχες πρακτικές στο παρελθόν συνδέθηκαν με υψηλότερο κόστος, πλημμελή τεχνική κατασκευή και σοβαρά εργατικά ατυχήματα.

Οι οργανώσεις στρέφονται και κατά της απόφασης του Υπουργείου Ενέργειας για διαγραφή συσσωρευμένης παραγωγής οικιακών φωτοβολταϊκών, υποστηρίζοντας ότι αυτή λήφθηκε σε μια κρίσιμη περίοδο για το ενεργειακό κόστος και σε βάρος πολιτών που ανταποκρίθηκαν στην προτροπή της πολιτείας να εγκαταστήσουν συστήματα και αναμένουν την απόσβεση της επένδυσής τους.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, η αδράνεια, η κωλυσιεργία και ενδεχομένως η σκοπιμότητα γύρω από όλα τα πιο πάνω ζητήματα έχουν ως αποτέλεσμα ο καταναλωτής να επιβαρύνεται με υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καθιστούν πιο ορατό τον κίνδυνο για ολική σβέση.

Στην ανακοίνωση ασκείται επίσης κριτική στην κυβέρνηση, με ιδιαίτερη αναφορά στον Υπουργό Οικονομικών, τον οποίο οι οργανώσεις κατηγορούν για ειρωνική στάση απέναντι στις θέσεις τους. Όπως σημειώνουν, η ΑΗΚ είναι οργανισμός δημόσιας ωφέλειας και θα πρέπει να στηρίζεται, να καθοδηγείται και να ενισχύεται προς όφελος του κυπριακού λαού και της οικονομίας.

Οι συντεχνίες δηλώνουν ακόμη ότι διερωτώνται γιατί το κράτος επιλέγει συσκέψεις στις οποίες, όπως υποστηρίζουν, καλούνται επιλεκτικά αξιωματούχοι της ενέργειας, οι οποίοι επιχειρούν να μεταθέσουν ευθύνες στην ΑΗΚ για να καλύψουν ανικανότητα ή αποτυχία.

Στο ίδιο κείμενο διατυπώνονται ερωτήματα για το κατά πόσο έχει διερευνηθεί το περιεχόμενο γνωστού βίντεο, ειδικά σε σχέση με ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για πώληση του σταθμού Δεκέλειας, αλλά και για ενέργειες που, κατά τις οργανώσεις, θα μπορούσαν να συνδέονται με προσπάθεια κάλυψης παρανομιών στον υπό κατασκευή σταθμό στο Βασιλικό. Θέτουν επίσης ερωτήματα για παραίτηση πρώην αντιπροέδρου της ΡΑΕΚ, ο οποίος, όπως αναφέρουν, εμφανίζεται σήμερα ως διευθύνων σύμβουλος μεγάλης εταιρείας ΑΠΕ.

Αναφορά γίνεται και στο έργο του Great Sea Interconnector, με τις συντεχνίες να ζητούν απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο το έργο επιβαρύνθηκε, όπως υποστηρίζουν, με δυσμενείς όρους για το κράτος, αλλά και για την προσπάθεια παρεμπόδισης της ΑΗΚ να εγκαταστήσει αποθηκεύσεις που θα ωφελήσουν τους καταναλωτές.

Παράλληλα, ζητούν να δημοσιοποιούνται οι μελέτες επάρκειας που εκπονεί ο ΔΣΜΚ, ώστε, όπως αναφέρουν, ο Κύπριος πολίτης να γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση στα κοινοβουλευτικά κόμματα να αφουγκραστούν και να προβληματιστούν για όσα θέτουν, υποστηρίζοντας ότι ο τομέας ενέργειας, υπό την πίεση ιδιωτικών συμφερόντων, οδεύει προς black out με σοβαρές συνέπειες για την οικονομία και τους καταναλωτές.

Καταλήγοντας, αναφέρουν ότι τα αρμόδια όργανα των οργανώσεων θα συνεδριάσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες για να αποφασίσουν κλιμάκωση των μέτρων, χωρίς να αποκλείουν και εμπλοκή της παραγωγής της ΑΗΚ στις κινητοποιήσεις. Η ανακοίνωση, λόγω της σοβαρότητας των ζητημάτων, κοινοποιείται σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και στους αρμόδιους ανεξάρτητους φορείς.