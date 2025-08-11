Συνήθως αυτό που μονοπωλεί το ενδιαφέρον είναι το κόστος κατά τετραγωνικό μέτρο στην ανέγερση κατοικιών. Ωστόσο, από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, εξάγονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα ως προς το κόστος κατά τετραγωνικό μέτρο και πώς αυτό διαφέρει από κάθε είδος κτηρίου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, τα κτήρια με την υψηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο είναι τα ξενοδοχεία. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι κλινικές και τα ιατρεία, ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσονται τα τουριστικά διαμερίσματα.

Η έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας σχετικά με το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο των κτηρίων που συμπληρώθηκαν στον ιδιωτικό τομέα κατά το 2023, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, παρουσιάζει ενδιαφέρουσες πληροφορίες, εντούτοις, θα πρέπει να τονιστεί πως, όπως διευκρινίζει η ίδια η Στατιστική Υπηρεσία, τα στοιχεία αυτά δεν είναι απόλυτα και αρκούντως αντιπροσωπευτικά για όλους τους τύπους κτηρίου, αφού τα υλικά, ο βαθμός πολυτέλειας και ο λειτουργικός σκοπός διαφέρει από κτήριο σε κτήριο.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως το κόστος ανέγερσης προκύπτει από την Έρευνα Αδειών Οικοδομής και Στέγασης, που είναι ετήσια και διεξάγεται πάνω σε δειγματοληπτική βάση, ενώ η εκτίμηση για τι μέσο κόστος κατά τετραγωνικό μέτρο προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού κόστους με το συνολικό εμβαδόν για κάθε τύπο κτηρίου.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, για κάποιους τύπους κτηρίων, τα έργα που ολοκληρώνονται σε κάθε έτος αναφοράς είναι λίγα, με αποτέλεσμα τα στοιχεία να μην μπορούν να θεωρηθούν αρκούντως αντιπροσωπευτικά. Επισημαίνεται επίσης πως σε κάθε τύπο κτηρίου αντιστοιχούν έργα των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος, η τοποθεσία, τα υλικά κατασκευής, ο βαθμός πολυτέλειας, ο λειτουργικός σκοπός κτλ διαφέρουν, τόσο μεταξύ των έργων του ίδιου έτους όσο και από έτος σε έτος.

Άρα και η δομή της κάθε κατηγορίας «τύπος κτηρίου» διαφοροποιείται μεταξύ των ετών. Επομένως, οι εκτιμήσεις του μέσου κόστους κατά τετραγωνικό μέτρο δεν μπορούν να θεωρούνται απόλυτα συγκρίσιμες διαχρονικά, αφού μέρος των διακυμάνσεων που παρατηρούνται από έτος σε έτος ενδεχομένως να οφείλεται σε αυτόν τον παράγοντα.

Επιπλέον, σημειώνεται πως τα στοιχεία για το κόστος κατά τετραγωνικό μέτρο των κτηρίων που συμπληρώθηκαν στον ιδιωτικό τομέα αναφέρονται σε έργα που ολοκληρώθηκαν στο έτος αναφοράς της Έρευνας Αδειών Οικοδομής και Στέγασης, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδομής ή της έναρξης ανέγερσής τους.

Το κόστος ανέγερσης

Το κόστος ανέγερσης, που υπολόγισε η Στατιστική Υπηρεσία περιλαμβάνει:

1. έξοδα για αρχιτεκτονικά σχέδια και για μελέτες πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου και ενεργειακής απόδοσης,

2. δικαιώματα για έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής,

3. εργατικά έξοδα και έξοδα υλικών οικοδομής,

4. το κόστος των υπηρεσιών του κυρίως εργολάβου

5. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), όπου εφαρμόζεται. Στο κόστος ανέγερσης δεν περιλαμβάνεται η αξία της γης.

Σπίτια και διαμερίσματα

Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το υψηλότερο μέσο κόστος καταγράφεται στα ξενοδοχεία, ακολουθούν οι κλινικές και τα ιατρεία και στη τρίτη θέση τα τουριστικά διαμερίσματα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ξενοδοχεία: 2.202 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Κλινικές και ιατρεία: 1.988 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Τουριστικά διαμερίσματα: 1.775 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Εστιατόρια: 1.651 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Εκπαιδευτικά ιδρύματα: 1.306 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Οικίες: 1.214 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Διαμερίσματα: 1.075 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Όσον αφορά τώρα βιομηχανικά, αποθήκες και γεωργικά κτήρια, το μέσο κόστος τους ανά τετραγωνικό είναι 727 ευρώ, 781 ευρώ και 213 ευρώ, αντίστοιχα.

Το πραγματικό κόστος για οικία

Αν και τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δίνουν ένα γενικό παράδειγμα για το κόστος, εντούτοις, αυτό, όπως εξάλλου τονίστηκε και πιο πάνω, δεν σημαίνει ότι ανταποκρίνεται σε όλα τα δεδομένα, αφού σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται το κέρδος, αλλά ούτε και άλλα έξοδα που μπορεί να προκύπτουν.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα στον «Φ», το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο για ανέγερση κατοικίας ή διαμερίσματος – δηλαδή για το είδος κτηρίων που ενδιαφέρει τους περισσότερους πολίτες – κατά μέσο όρο κυμαίνεται από τα 1.700 ευρώ για το 2025 και φτάνει μέχρι και το 2.500 ευρώ, χωρίς σε αυτές τις τιμές να συμπεριλαμβάνεται το κόστος για τη γη.

Όπως μας ειπώθηκε, σήμερα, για να κτίσει σπίτι κάποιος πολίτης, σε ιδιόκτητη γη, θα πρέπει να υπολογίζει κοντά στα 1.700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και, αναλόγως των προτιμήσεων του και των υλικών, αυτό το ποσό αυξάνεται.

Το ρεαλιστικό κόστος, όπως μας ανέφεραν, είναι το συγκεκριμένο, αφού σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η ανέγερση και των εξωτερικών χώρων και άλλων κατασκευών που θεωρούνται απαραίτητες σε ένα σπίτι, διευκρινίζοντας πως τιμές κάτω των 1.700 ευρώ συνήθως δεν αντικατοπτρίζουν όλες τις απαραίτητες εργασίες.