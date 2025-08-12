Σε 208 πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι εργοδοτούνται σε εταιρείες υψηλής ειδίκευσης, παραχωρήθηκε κυπριακή υπηκοότητα, ύστερα από την έγκριση σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή. Παράλληλα, άλλα 65 πρόσωπα απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα, ως μέλη οικογενειών των υπό αναφορά προσώπων.

Εξάλλου, βρίσκονται υπό εξέταση στο Υπουργείο Εσωτερικών άλλες 360 τέτοιες αιτήσεις.

Τα στοιχεία έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος απαντούσε σε ερώτηση της βουλευτού κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου, η οποία είχε ζητήσει ενημέρωση απ’ αφορμή την έγκριση της νέας νομοθεσίας (Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2024). Αυτή αφορά τα απασχολούμενα πρόσωπα υψηλής ειδίκευσης και εγκρίθηκε στο πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία.

Στην απάντηση του υπουργού καταγράφονται και τα ακόλουθα: «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι μετά την τροποποίηση του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και συγκεκριμένα μετά την εισαγωγή των διατάξεων του άρθρου 111Β(2) στην κείμενη Νομοθεσία, παραχωρήθηκε κυπριακή υπηκοότητα σε 208 πρόσωπα τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία, με σκοπό την απασχόληση σε εταιρείες υψηλής ειδίκευσης, ενώ επί του παρόντος βρίσκονται υπό εξέταση στο Υπουργείο Εσωτερικών 360 τέτοιες αιτήσεις. Τα πρόσωπα που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα, ως μέλη οικογενειών των υπό αναφορά προσώπων, ανέρχονται στα 65».

Η κ. Ατταλίδου είχε ζητήσει και τα ονόματα των εταιρειών στις οποίες εργάζονται τα άτομα που πολιτογραφήθηκαν, καθώς και τον αριθμό πολιτογραφήσεων ανά εταιρεία, αλλά ο υπουργός Εσωτερικών απάντησε ότι αυτά δεν είναι διαθέσιμα καθώς τα στοιχεία τηρούνται συνολικά, βάσει της διάταξης του Νόμου δυνάμει της οποίας υποβάλλεται η αίτηση, και όχι σε σχέση με την εταιρεία εργοδότησης.

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας αλλοδαπός για να πολιτογραφηθεί ως Κύπριος πολίτης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: