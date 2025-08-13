Συνεχείς είναι, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), οι έλεγχοι κλιμακίων του ώστε να περιοριστεί η σπατάλη νερού από πολίτες, καθώς και επιχειρήσεις στην πόλη και την επαρχία.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε, επιπρόσθετα, πως προχωρά σε εφαρμογή του Περί Εξοικονόμησης Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμου (Ν.1/1991), ο οποίος τροποποιήθηκε πρόσφατα και αυστηροποιεί τις ποινές για όσους τον παραβιάζουν.

Ο ΕΟΑΛ υπενθυμίζει πως, σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση νερού με τη χρήση λάστιχου για πλύσιμο πεζοδρομίων, δρόμων, βεραντών, κιγκλιδωμάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων, ανεξαρτήτως της προέλευσης του νερού, είτε προέρχεται από την αρμόδια αρχή υδροδότησης, είτε από φυσικούς υδάτινους πόρους.

Σημειώνει ακόμη πως το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται από €51 σε €85 και εκδίδεται από αστυνομικό ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΕΟΑΛ και πως η προθεσμία πληρωμής επεκτείνεται από τις 15 στις 30 ημέρες. «Σε περίπτωση μη πληρωμής εντός 30 ημερών το πρόστιμο αυξάνεται κατά 50% και παρέχεται επιπλέον προθεσμία 15 ημερών για εξόφληση, ενώ αν δεν πληρωθεί εντός 45 ημερών θα ασκείται ποινική δίωξη. Ακόμα, εάν η παράβαση επαναληφθεί εντός 18 μηνών, το ποσό του εξώδικου προστίμου αυξάνεται σε €150», υποδεικνύει.

Σε περίπτωση που η παράβαση διαπραχθεί από εργαζόμενο ή εργολάβο, υπεύθυνος, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θεωρείται ο κάτοχος του υποστατικού ανεξαρτήτως ποιος διέπραξε την παρανομία. «Αν ο παραβάτης αρνηθεί να παραλάβει την ειδοποίηση, αυτή επικολλάται στο υποστατικό και θεωρείται ότι επιδόθηκε νόμιμα, ενώ ο παραβάτης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης», σημειώνει.

Ο ΕΟΑΛ υπενθυμίζει εξάλλου και την πρόνοια της νομοθεσίας που αναφέρει πως όποιος εμποδίζει υπάλληλο της αρμόδιας αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή έως €1.500 ή φυλάκιση έως 6 μήνες, ή και στις δύο ποινές».