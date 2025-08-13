Σίγησε το βράδυ της Τρίτης μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της κυπριακής μουσικής σκηνής. Η Καλλιόπη Σπύρου, γεννημένη στην Κυθραία το 1932, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 93 ετών, όπως έκανε γνωστό το πρωί σήμερα ο μουσικοσυνθέτης Αντρέας Αρτέμης, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Καλό ταξίδι Καλλιόπη Σπύρου. Αιώνια θα μένει η φωνή και η μνήμη της», έγραψε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι η εκλιπούσα παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες ερμηνεύτριες της κυπριακής και έντεχνης μουσικής, με τραγούδια που έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μεγαλωμένη σε φτωχή οικογένεια και ορφανή από πατέρα από την ηλικία των οκτώ ετών, η Σπύρου μετακόμισε με την οικογένειά της στη Λευκωσία, όπου από μικρή μπήκε στον αγώνα της βιοπάλης.

Σε ηλικία 14 ετών, με την προτροπή του αδελφού της, εντάχθηκε στη χορωδία των Λαϊκών Οργανώσεων Λευκωσίας. Ο μαέστρος Ζαχαρίας Χαβάς την ανέδειξε σε σολίστ, ενώ η φοίτησή της στη Μουσική Ακαδημία του Γιώργου Αρβανιτάκη της άνοιξε νέους δρόμους.

Καθοριστικός σταθμός στην πορεία της ήταν η γνωριμία και μακρόχρονη συνεργασία με τον μακαριστό Αχιλλέα Λυμπουρίδη, που ξεκίνησε στις δεκαετίες του ’60 και ’70 και συνεχίστηκε μέχρι τον θάνατό του το 2006. Μαζί ερμήνευσαν κορυφαίες συνθέσεις σε στίχους κυπρίων ποιητών όπως οι Βασίλης Μιχαηλίδης, Δημήτρης Λιπέρτης, Κώστας Μόντης, Παντελής Μηχανικός και Κώστας Πασιαρδής, αλλά και μεγάλων ελλήνων δημιουργών όπως ο Τεύκρος Ανθίας, ο Θοδόσης Πιερίδης και ο Γιώργος Σεφέρης.

Η μεταλλική λυρική φωνή της την ανέδειξε σε κορυφαία ερμηνεύτρια τόσο των δημοτικών όσο και των έντεχνων τραγουδιών, με επιτυχίες όπως τα «Μαύρα μάθκια», «Η Μαρικκού», «Η Δροσούλα» και «Η Αππωμένη» να μένουν χαραγμένα στη μνήμη του κοινού.

Ο Αντρέας Αρτέμης σημείωσε ότι η μεγαλύτερη διάκριση της Καλλιόπης Σπύρου δεν ήταν κάποιο βραβείο ή τίτλος, αλλά η αγάπη και η αποδοχή που της χάρισε το κοινό στη διάρκεια της 40χρονης πορείας της.

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά τη μεγάλη ερμηνεύτρια

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο της ερμηνεύτριας κυπριακών τραγουδιών Καλλιόπη Σπύρου η οποία συνέδεσε το όνομά της στην ιστορία του κυπριακού τραγουδιού. Η Καλλιόπη Σπύρου υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης κυπριακής και έντεχνης μουσικής με το έργο της να αποτελεί πολύτιμο μέρος της μουσικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Η Καλλιόπη Σπύρου ήταν μέλος του ΑΚΕΛ από το 1948 και παράλληλα ανέπτυξε έντονη δράση από τις τάξεις της ΠΕΟ και της ΠΟΓΟ. Το 1952 φυλακίστηκε μαζί με άλλες αγωνίστριες από τους Βρετανούς αποικιοκράτες για τη συμμετοχή της σε μαχητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία κατά της εκτέλεσης του Νίκου Μπελογιάννη.

Η Καλλιόπη Σπύρου με την πλούσια και μεταλλική της φωνή -«το αηδόνι της Κύπρου» όπως χαρακτηριζόταν- υπήρξε για μια μακρά περίοδο η μοναδική ερμηνεύτρια τόσο του παραδοσιακού όσο και του έντεχνου κυπριακού τραγουδιού. Τραγούδια που ερμήνευσε η Καλλιόπη Σπύρου όπως το «Tα Μαύρα μάθκια», «Η Μαρικκού», «Το Ματσικόριδον», «Η Δροσούλα», «Η Αππωμένη», «Η Μηλιά», «Το αερούδιν» αγκαλιάστηκαν από τον λαό μας και περνούν από γενιά σε γενιά.

Σε εποχές κοινωνικών προκαταλήψεων απέναντι στις γυναίκες του καλλιτεχνικού χώρου, η Καλλιόπη Σπύρου άνοιξε δρόμους για τις γυναίκες του πολιτισμού στον τόπο μας. Σε ηλικία μόλις 14 χρονών έγινε μέλος της χορωδίας των Λαϊκών Οργανώσεων Λευκωσίας και της ΠΕΟ ενώ παράλληλα γράφτηκε στη Μουσική Ακαδημία του Γιώργου Αρβανίτη. Στην 45χρονη επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία εκπροσώπησε την πατρίδα μας σε παγκόσμια φεστιβάλ και συναυλίες στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Μόσχα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και αλλού.

Η Καλλιόπη Σπύρου συνεργάστηκε με αξιόλογους Κύπριους δημιουργούς, όπως ο Αχιλλέας Λυμπουρίδης, ο Αρμάντο Τζιοζεφέν, ο Γιώργος Κοτσώνης, ο Μάριος Τόκας, ο Αντρέας Αρτέμη. Ερμήνευσε τις ωραιοτερες συνθέσεις του Αχιλλέα Λυμπουρίδη σε στίχους γνωστών Κυπρίων ποιητών όπως ο Β. Μιχαηλίδης, ο Δ. Λιπέρτης, ο Τ. Ανθίας, ο Θ. Πιερίδης, ο Μ. Πασιαρδής, ο Κ. Μόντης, η Ευγ. Παλαιολόγου Πετρώνδα. Ιστορικοί είναι οι δίσκοι που μαζί δημιούργησαν όπως ήταν το «Ματσικόριδον», «Η Βρύση», το «Βούττημαν ήλιου» και « Το Γαινεκάτον». Εξίσου σημαντική η συνεργασία της Καλλιόπης Σπύρου με τον μουσικοσυνθέτη Αρμάνδο Τζιοζεφέν, αφού εκτός από την ερμηνεία τραγουδιών του, δημιούργησαν τη δική τους ορχήστρα, με την οποία συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μάλιστα, με τον Αρμάντο Τζιοζεφέν συμμετείχε στο πρώτο παγκύπριο διαγωνισμό του ΡΙΚ το 1969 και κέρδισε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι ο «Ππαράς». Η Καλλιόπη Σπύρου ερμήνευσε επίσης τραγούδια σε ποίηση Γ. Σεφέρη, Λ. Μαλένη, Μ. Πιτσιλλίδη, Γ. Σοφοκλέους και άλλων ποιητών .

Για την πολυετή και αξιόλογη αυτή προσφορά της στο κυπριακό τραγούδι και τη συμβολή της στη διάσωση και προβολή της μουσικής μας παράδοσης, η Καλλιόπη Σπύρου έλαβε πολλές διακρίσεις ανάμεσα στις οποίες ήταν και το 2019 το Βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς «Τ. Ανθία – Θ. Πιερίδη» της Κ.Ε του ΑΚΕΛ.

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της Καλλιόπης Σπύρου.