Φοβερές ποσότητες ναρκωτικών εντόπισε φέτος η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών με τα μέχρι τώρα δεδομένα να δείχνουν πως θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Ο εντοπισμός και η κατάσχεση δεκάδων κιλών κυρίως κάνναβης είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Ενδεικτικό είναι πως ενώ ετοιμαζόταν το ρεπορτάζ και οι ποσότητες για φέτος ανέρχονταν στα 564 κιλά, μέχρι περάτωσής του εντοπίστηκαν άλλα 24 κιλά κάνναβης στην κατοχή Αμερικανίδας, γεγονός που ανέβασε τις συνολικές ποσότητες μέχρι τις 11 Αυγούστου στα 588 κιλά. Όταν πέρσι, ολόκληρο το 2024 που ήταν χρονιά ρεκόρ με κατασχέσεις που έφταναν τα 618 κιλά κάνναβης, φέτος, διερωτάται κανείς μέχρι πού θα φτάσουν οι ποσότητες. Αποδεικνύεται πλέον πάσης λογικής αμφιβολίας, ότι η κάνναβη έχει καθιερωθεί ως το κύριο ναρκωτικό που πλασάρεται στην «αγορά», ενώ να σημειωθεί ότι οι ποσότητες αυτές είναι όσες εντοπίζονται. Ουδείς γνωρίζει ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των κιλών που εισάγονται παράνομα στην Κύπρο.

Αυξημένες είναι και οι ποσότητες κοκαΐνης που εντοπίστηκαν το 2025, αφού ως τώρα έφτασαν τα 39 κιλά σε σύγκριση με 24 το 2023 και 54 το 2024. Η ΥΚΑΝ έχει πλέον αναπροσαρμόσει τις επιχειρήσεις της ανάλογα και με το πού τα παράνομα κυκλώματα κατευθύνουν τον τρόπο και τις μεθόδους εισαγωγής των παράνομων ουσιών. Ωστόσο το 1/3 των ναρκωτικών φαίνεται ότι επιχειρείται να εισαχθεί από το αεροδρόμιο Λάρνακας και η Υπηρεσία Καταπολέμησης σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων έχουν να επιδείξουν πολύ καλά αποτελέσματα.

Οι παράνομοι από την άλλη, χωρίς άμεση εμπλοκή, βρίσκουν άτομα υπεράνω υποψίας από τη χώρα αποστολής για να τα μεταφέρουν, λιγοστεύοντας τις πιθανότητες να εντοπιστούν. Ωστόσο η ΥΚΑΝ είτε μέσω συνεργασίας με τις Αρχές άλλων χωρών, είτε μέσω πληροφοριών, καταφέρνει να εντοπίζει μεγάλες ποσότητες πριν καταλήξουν από το δίκτυο διανομής στους χρήστες. Πολύ πρόσφατα εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης σε συσκευασίες δημητριακών, γεγονός που δείχνει ότι η Υπηρεσία έχει τρόπους να ανακαλύπτει τις νέες μεθόδους των κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν για να μπάσουν χιλιάδες δόσεις στη χώρα μας.

Εκτός από τα αεροδρόμια (με κύριο αυτό της Λάρνακας) άλλη πύλη εισόδου ναρκωτικών, είναι οι εταιρείες ταχυμεταφορών και το ταχυδρομείο. Υπάρχει στενή συνεργασία με τις εταιρείες αυτές αλλά και το ταχυδρομείο, ώστε εκεί που διαπιστωθεί ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει, να ειδοποιείται η ΥΚΑΝ για να παρεμβαίνει. Επίσης, η Υπηρεσία παρακολουθεί ύποπτα πρόσωπα και όταν φανεί ότι ενδεχομένως να εμπλέκονται στην παραλαβή ναρκωτικών, τότε προχωρά στη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Αυτό που απασχολεί έντονα τις Αρχές είναι η εμπλοκή ολοένα και μικρότερης ηλικίας προσώπων σε υποθέσεις κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών. Νεαροί ηλικίας 19-21 ετών ανακόπτονται και στην κατοχή τους εντοπίζονται ποσότητες που μπορεί να τους στείλουν στη φυλακή για 8-10 χρόνια. Ωστόσο αψηφούν τους κινδύνους ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταστρέψουν τη ζωή τους στο πιο κρίσιμο στάδιο της ηλικίας τους. Επίσης, αυξημένη είναι και η εμπλοκή μαθητών στα ναρκωτικά αφού συχνά πυκνά απασχολούν την ΥΚΑΝ υποθέσεις με ανάμιξη μαθητόκοσμου. Είναι γι’ αυτό που κάθε χρόνο στέλνονται σε θεραπευτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα πέραν των 150 – 200 νεαρών προσώπων ή και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος για καθοδήγηση.

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΥΚΑΝ Χρήστο Ανδρέου, εκτός από τις παρακολουθήσεις και τους ελέγχους σε αεροδρόμια, πολύ συχνά γίνονται επιχειρήσεις σε κέντρα των πόλεων, όπου πιστεύεται ότι γίνεται κοντραμπάντο ναρκωτικών. Ως παράδειγμα ο κ. Ανδρέου έφερε το περασμένο Σάββατο όπου έγιναν επιχειρήσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα κατά τις οποίες κατασχέθηκαν 22 κιλά κάνναβης, ενώ εντοπίστηκε και μια φυτεία κάνναβης σε ταράτσα οικίας, κάτι που έχει να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Επίσης, όπως ανέφερε, με την τελευταία υπόθεση με τα ναρκωτικά σε δημητριακά φαίνεται ότι οι έμποροι προσπαθούν με διάφορους τρόπους και δράσεις να ξεγελάσουν τις Αρχές, αλλά αυτές γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις γι’ αυτό και εντοπίστηκαν πριν φτάσουν στους χρήστες.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, «επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις διόδους από τις οποίες επιχειρείται η εισαγωγή ναρκωτικών (αεροδρόμια, λιμάνια και εταιρείες μεταφοράς δεμάτων) γίνονται επαφές και όπου υπάρχει ανάγκη επεμβαίνει η ΥΚΑΝ. Παράλληλα, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι πολλοί από αυτούς που συλλαμβάνονται είναι οι μεγάλοι έμποροι ναρκωτικών που απασχολούν συχνά την Υπηρεσία γι’ αυτό και τόνισε πως είναι σημαντικό να φύγουν τα πρόσωπα αυτά από την αγορά ώστε να μειωθούν και οι ποσότητες που εισάγονται.

Όσον αφορά στις μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που εισάγονται τα τελευταία χρόνια, ενώ παλαιότερα οι λαθρέμποροι δεν ρίσκαραν τόσο, αυτό αποδίδεται από τις Αρχές στην οικονομική δυνατότητα που έχουν τα κυκλώματα και στο γεγονός ότι επιθυμούν με μια εισαγωγή να βγάλουν μεγάλο κέρδος, παρά να ρισκάρουν να εισάξουν μικρότερες ποσότητες με κίνδυνο να εκτίθενται συχνότερα.

Τα ναρκωτικά με αριθμούς

Φέτος, εντοπίστηκαν 584 κιλά κάνναβης, ένα κιλό και 486γρ. ρητίνη κάνναβης, 50 φυτά κάνναβης, 30 κιλά και 482γρ. κοκαΐνης, 542γρ. μεθαμφεταμίνη, 768γρ. έκστασι, 2380 συσκευασίες THC (τετραϋδροκανναβινόλη), 30 δισκία κανναβινόλη (CBN), 679 δισκία τραματόλ και διάφορες ουσίες ντόπινγκ, γεγονός που δείχνει ότι γίνεται χρήση τους από αθλούμενους.

Το 2023 εντοπίστηκαν 544 κιλά κάνναβης, το 2024 άλλα 617 κιλά. Επίσης το 2023 εξετάστηκαν 1095 υποθέσεις στις οποίες τα ενεχόμενα πρόσωπα ανέρχονταν στα 1151 και το 2024 άλλες 1075 με 1147 εμπλεκόμενους. Φέτος μέχρι τώρα διερευνήθηκαν 700 περίπου υποθέσεις με ισάριθμους εμπλεκόμενους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη

Ένας σημαντικός τομέας για την ΥΚΑΝ, εκτός από τις επιχειρήσεις για εντοπισμό ναρκωτικών, είναι αυτός της πρόληψης.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, λειτουργοί κοινωνικής παρέμβασης της ΥΚΑN είχαν φέτος συναντήσεις με πάνω από 120 άτομα εξυπηρετούμενους/ χρήστες ουσιών εξάρτησης και από το οικογενειακό/ υποστηρικτικό τους περιβάλλον). Οι πλείστοι από αυτούς, παραπέμφθηκαν σε διάφορα θεραπευτικά προγράμματα. Οι περισσότερες παραπομπές έγιναν στη Λεμεσό, ακολουθεί η Λευκωσία, η Πάφος, η Λάρνακα και η Αμμόχωστος, με τελευταία την επαρχία Μόρφου.

Παράλληλα, το Γραφείο Πρόληψης της ΥΚΑΝ αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων καθολικής πρόληψης, καθώς και επικεντρωμένης πρόληψης σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, κυρίως στην Εθνική Φρουρά και σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως στην Τεχνική Σχολή και την προπαρασκευαστική μαθητεία.

Οι δράσεις αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το θέμα, καθώς επίσης και στην ενδυνάμωσή τους, αναπτύσσοντας σημαντικές δεξιότητες ζωής και υιοθετώντας υγιής επιλογές. Επιπρόσθετα, το Γραφείο Πρόληψης, εφαρμόζει ειδικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε γονείς, που στόχο έχουν τη στήριξη τους στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων, όπως ο χειρισμός συγκρούσεων, η συμφωνία ορίων και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών.