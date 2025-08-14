Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προειδοποιεί για εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών τις επόμενες ημέρες και απευθύνει έκτακτες συστάσεις προς το κοινό, ιδιαίτερα ενόψει του τριημέρου αργιών.

Σε ανακοίνωσή της, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Παράλληλα, ζητά από όποιον αντιληφθεί καπνό ή φωτιά να ενημερώνει άμεσα την Υπηρεσία στον αριθμό 112 ή το Τμήμα Δασών στον αριθμό 1407, δίνοντας την ακριβή τοποθεσία για άμεση και αποτελεσματική επέμβαση.

Η Πυροσβεστική προτρέπει επίσης το κοινό να ειδοποιεί άμεσα την Αστυνομία και την ίδια την Υπηρεσία σε περίπτωση που εντοπιστούν ενέργειες που υποδηλώνουν κακόβουλη ή εσκεμμένη πρόκληση πυρκαγιάς.