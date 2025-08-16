Ανάσα από τον καύσωνα θα πάρουμε από σήμερα μέχρι και την Τρίτη αφού το Τμήμα Μετεωρολογίας προβλέπει θερμοκρασίες σε επίπεδα κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Από αύριο μάλιστα ενδεχομένως να παρατηρούνται και αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα.

Αναλυτικά, σήμερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, περίπου 33 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 30 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.