Έκρηξη δύο πυρκαγιών στην περιοχή των Πλατρών, οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο προτού επεκταθούν, σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σύμφωνα με το Τμήμα Δασών.

Σε σχετική ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρεται πως σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στις κοινότητες Κάτω Πλάτρες και Πάνω Πλάτρες.

Η πρώτη πυρκαγιά, στις Κάτω Πλάτρες, εκδηλώθηκε στις 12:50 π.μ. και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 1:10 π.μ., αφού έκαψε μικρή έκταση με άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 4 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Η δεύτερη πυρκαγιά, στις Πάνω Πλάτρες, εκδηλώθηκε στις 7:30 στην περιοχή Ψηλό Δεντρό. Χάρη στην άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 7:35, προτού επεκταθεί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από κάρβουνα που απορρίφθηκαν στην όχθη του ποταμού.