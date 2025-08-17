Τυρί μοτσαρέλα ανακλήθηκε από την κυπριακή αγορά, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, μετά από σχετική γνωστοποίηση από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι μετά από παράπονο καταναλωτή στην Ιταλία για ύπαρξη ξένου σώματος (μεταλλικό σύρμα) σε τυρί μοτσαρέλας, η παρασκευάστρια εταιρεία προβαίνει σε εθελοντική ανάκληση.

Ως εκ τούτου, το τυρί μοτσαρέλα με την επωνυμία Latbri σε συσκευασία 125g (Αριθμός παρτίδας N5205D, Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 22/8/2025) το οποίο πιθανόν να βρίσκεται στην κατοχή των καταναλωτών, δεν πρέπει να το καταναλωθεί και πρέπει να επιστραφεί στους χώρους από όπου αγοράστηκε.