Συνεχίζονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου με στόχο τον εντοπισμό του προσώπου που προκάλεσε νέα αναστάτωση σε υπαίθριο υποστατικό στην Αγία Νάπα, το οποίο εκκενώθηκε χθες (17/8) για δεύτερη φορά σε διάστημα τριών εβδομάδων, όταν άγνωστος προειδοποίησε για δήθεν ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Σημειώνεται πως στις 26 Ιουλίου, έπειτα από τηλεφώνημα άγνωστου προσώπου, εντοπίστηκε στον χώρο μία αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί ξανά το υποστατικό, που ήταν κατάμεστο από κόσμο.

Οι ανακριτές της υπόθεσης εκτιμούν πως πίσω από τις δύο υποθέσεις κρύβονται τα ίδια άτομα και επικεντρώνονται τόσο στο επαγγελματικό, όσο και το προσωπικό περιβάλλον των ιδιοκτητών. Αυτό που εκτιμάται είναι πως οι δράστες θέλουν να στείλουν συγκεκριμένο μήνυμα στους ιδιοκτήτες, αλλά και να επηρεάσουν τη δραστηριότητα του υποστατικού.

Χθες νωρίς το απόγευμα άγνωστος άνδρας είχε τηλεφωνήσει σε τηλεοπτικό σταθμό στη Λευκωσία και προειδοποίησε, όπως και την προηγούμενη φορά, πως υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στον χώρο. Ο χώρος εκκενώθηκε αμέσως και επί τόπου διενεργήθηκαν εκτεταμένες έρευνες από μέλη της ΑΔΕ Αμμοχώστου και πυροτεχνουργούς, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε.

Το μεσημέρι του Σαββάτου της 26ης Ιουλίου, εξάλλου, η Αστυνομία Αμμοχώστου είχε τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, αφού άγνωστος είχε τηλεφωνήσει στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας, καθώς και σε τηλεοπτικό σταθμό στη Λευκωσία αναφέροντας πως τόσο στο συγκεκριμένο υποστατικό, καθώς και σε άλλα σημεία στην περιοχή της Αγίας Νάπας υπήρχαν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Αμέσως μετά το πρώτο τηλεφώνημα τέθηκε σε εφαρμογή το αστυνομικό πρωτόκολλο, που αφορά σε εκρηκτικά και ύποπτα αντικείμενα. Μέλη της Αστυνομίας, με ανιχνευτικά σκυλιά, είχαν σπεύσει στο υποστατικό και εντόπισαν μία αμυντική χειροβομβίδα, από την οποία δεν είχε αφαιρεθεί η περόνη.