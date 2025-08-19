Συνολικά 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα τα τελευταία πέντε χρόνια σε σύνολο 471 περιστατικών τα οποία κλήθηκαν να χειριστούν ναυαγοσώστες, αν και όπως διευκρινίζει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, οι εν λόγω θάνατοι (48) δεν οφείλονται απαραίτητα σε πνιγμό, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οι αιτίες αποδίδονται σε παθολογικά αίτια.

Τα στοιχεία παρέθεσε ο κ. Νίκος Ιωάννου απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ κ. Νίκου Γεωργίου.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση του κ. Γεωργίου, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει, πως με βάση τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί μέχρι στιγμής από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, ο αριθμός των οργανωμένων παραλιών παγκυπρίως ανέρχεται σε 182 αλλά επί του παρόντος, (σύμφωνα με τις Επαρχιακές Διοικήσεις), στελεχώνονται συνολικά 91 ναυαγοσωστικοί πύργοι Παγκυπρίως. Αυτοί είναι κατανεμημένοι ως εξής:

-Επαρχία Πάφου: 30

-Επαρχία Αμμοχώστου: 31

-Επαρχία Λεμεσού: 17

-Επαρχία Λάρνακας: 8

-Επαρχία Λευκωσίας: 5

Βεβαίως στην περίπτωση της Λευκωσίας οι ναυαγοσώστες καλύπτουν κολυμβητικές δεξαμενές.

Ο κ. Ιωάννου διευκρινίζει, πως σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργούν περισσότεροι του ενός πύργοι στην ίδια παραλία, ανάλογα με την έκταση και την επισκεψιμότητά της.

Ως προς το ερώτημα του κ. Γεωργίου σχετικά με τον αριθμό των ναυαγοσωστών παγκυπρίως ο υπουργός γνωστοποιεί πως ο συνολικός αριθμός των μόνιμων ναυαγοσωστών που εργοδοτούνται ανέρχεται σε 107.

Περαιτέρω, ο αριθμός των θέσεων εποχικών ωρομίσθιων ναυαγοσωστών που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, για πλήρωση για το έτος 2025, είναι 270, κατανεμημένες ως ακολούθως:

-1 θέση εντεκάμηνης διάρκειας

-117 θέσεις οκτάμηνης διάρκειας

-74 θέσεις εξάμηνης διάρκειας

-43 θέσεις τετράμηνης διάρκειας

-35 θέσεις τρίμηνης διάρκειας

Σε ερώτηση του κ. Γεωργίου ως προς τις ελλείψεις σε ναυαγοσώστες και σε ποιες παραλίες επαρχιών είναι εντονότερες, ο υπουργός επικαλούμενος στοιχεία από τις επαρχιακές διοικήσεις αναγνωρίζει πως δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν όλες οι εποχικές θέσεις για το 2025.

«Παρά την ύπαρξη εγκεκριμένων θέσεων ωρομίσθιων ναυαγοσωστών», αναφέρει ο κ. Ιωάννου, παρατηρούνται ελλείψεις στη στελέχωση, ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην περιορισμένη διαθεσιμότητα και στο μειωμένο ενδιαφέρον από κατάλληλα καταρτισμένους ναυαγοσώστες, περισσότερο κατά τους μήνες αιχμής.

Οι εν λόγω ελλείψεις, συνεχίζει ο υπουργός, δεν αφορούν συγκεκριμένες παραλίες, καθώς η τοποθέτηση των ναυαγοσωστών πραγματοποιείται αναλόγως προτεραιοτήτων, βάσει προγράμματος, με γνώμονα την επισκεψιμότητα, την ύπαρξη “Γαλάζιας Σημαίας”, το επίπεδο επικινδυνότητας, τη γεωγραφική θέση και άλλες σχετικές παραμέτρους.

Σχετικά με τα ωράρια παρουσίας ναυαγοσωστών στις παραλίες, ο υπουργός αναφέρει, πως «τα ωράρια ναυαγοσωστικής κάλυψης κυμαίνονται μεταξύ 06:30 π.μ. και 20:00 μ.μ., με διαφοροποίηση από παραλία σε παραλία, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες στελέχωσης».

Στις τουριστικά ανεπτυγμένες παραλίες ή σε σημεία αυξημένου κινδύνου, η διάρκεια κάλυψης είναι κατά κανόνα εκτενέστερη, καταλήγει ο κ. Ιωάννου.