Υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού πέραν των €249.000 διερευνά η Αστυνομία, η οποία προχώρησε σήμερα το απόγευμα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στη σύλληψη γυναίκας ηλικίας 48 ετών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία και την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από τον διευθυντή εταιρείας στη Λεμεσό, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο ελεγκτή στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι, για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου, 2011 και Μαΐου, 2025, υπάρχει χρηματικό έλλειμμα στα ταμεία της εταιρείας, ύψους €249.824.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον της 48χρονης, η οποία συνελήφθη γύρω στις 3:00 το απόγευμα της Τρίτης.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.