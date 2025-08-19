Aπίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Πάφο, όπου ένας άνδρας χόρευε με μία… σούβλα με κρέατα στο κεφάλι.

Έξω από ένα εστιατόριο με κρέατα κατά τη διάρκεια κάποιου πανηγυριού ο άνδρας άρχισε να χορεύει στη μέση του δρόμου. Όμως, δεν ήταν απλά ακόμη ένας χορός, καθώς ταυτόχρονα στο κεφάλι του ισορροπούσε μία σούβλα που έψηνε κοντοσούβλια όσο εκείνος χόρευε!

Όσοι βρίσκονταν εκεί δεν έχασαν την ευκαιρία να απαθανατίσουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα και να γελάνε με τη στιγμή.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral συγκεντρώνοντας περισσότερα από 300.000 προβολές.

protothema.gr