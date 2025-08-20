Νέος κατασκηνωτικός χώρος ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στην κοινότητα Περιστερώνας της επαρχίας Πάφου, εντός γεωργικής ζώνης (Γ3), προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των περιβαλλοντικών φορέων.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη εξετάστηκε ενδελεχώς από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), καθώς η περιοχή γειτνιάζει με τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Κοιλάδα Σαραμά» του Δικτύου Natura 2000.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κατασκηνωτικού χώρου με 20 καμπίνες σε μορφή θόλου, υποδομές εστίασης, παιδότοπο, αμφιθέατρο, βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων και 35 θέσεις στάθμευσης.

Οι καμπίνες σχεδιάζεται να φιλοξενούν έως και 72 άτομα κατά την περίοδο αιχμής (Μάιο – Σεπτέμβριο), ενώ θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε τεμάχιο 22.743τ.μ., εκ των οποίων τα 419τ.μ. θα δομηθούν. Προβλέπεται, επίσης, δημόσιος χώρος πρασίνου (3.034τ.μ.) και διατήρηση ανέπαφης ζώνης 2.200τ.μ. Η απόσταση από τη ΖΕΠ «Κοιλάδα Σαραμά» ανέρχεται στα 125 μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής συνεδρίασης της ad-hoc Επιτροπής στις 9 Δεκεμβρίου 2024, η οποία συγκλήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και συμμετείχαν φορείς όπως το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος και η Terra Cypria, διατυπώθηκαν σοβαρές επιφυλάξεις.

Οι κύριες ανησυχίες αφορούσαν την πιθανή όχληση στην πτηνοπανίδα της περιοχής, την αύξηση της ανθρώπινης παρουσίας (θόρυβος και φωτισμός) και την παραγωγή έντονης ηχητικής όχλησης, σε περίοδο αναπαραγωγής και φωλεοποίησης των ειδών.

Ως αποτέλεσμα, ζητήθηκε από τον ανάδοχο η επανεξέταση του σχεδιασμού. Ο αναθεωρημένος φάκελος με νέο χωροταξικό σχέδιο υποβλήθηκε και εξετάστηκε εκ νέου σε συνεδρία της Επιτροπής στις 20 Ιουνίου 2025.

Η ΜΕΟΑ διαπίστωσε ότι το τεμάχιο ανάπτυξης δεν αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τα προστατευόμενα είδη της ΖΕΠ, τα οποία προτιμούν διαφορετικού τύπου ενδιαιτήματα. Παρά ταύτα, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκαν 51 είδη πτηνών, μεταξύ των οποίων 7, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Εντός του τεμαχίου καταγράφηκε φωλεοποίηση μόνο τριών κοινών ειδών.

Η περιοχή ανάπτυξης αποτελεί καλλιεργήσιμη γη, με περιορισμένη φυσική βλάστηση και χαμηλό οικολογικό ενδιαφέρον. Οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου αξιολογήθηκαν ως περιορισμένες, παροδικές και αναστρέψιμες, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων μετριασμού.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενέκρινε το έργο υπό αυστηρούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: