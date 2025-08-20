Επιστολή απόγνωσης και συνάμα αγανάκτησης για την κατάσταση που επικρατεί στα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου δίδει μέσω του philenews μια γυναίκα η οποία βλέπει την ηλικιωμένη μητέρα της να μπαινοβγαίνει επί εννέα μήνες. Το γεγονός ότι σε αυτούς τους εννέα μήνες διαπιστώνει μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία αλλά και απρεπή συμπεριφορά, την ανάγκασε να προβεί σε αυτή τη δημόσια καταγγελία και να καλέσει τον υπουργό Υγείας να παρέμβει.

Στην επιστολή της η κ. Ροδούλα Λεωνίδου επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών η μητέρα της παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δύο ιδιωτικά νοσοκομεία και σε ένα δημόσιο.

Μέσα από τα βιώματά της καταγγέλλει: Πρώτον, ότι υπάρχει έλλειψη σωστά κατηρτισμένου ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού, δεύτερον, έλλειψη ενημέρωσης προς στους οικείους του ασθενή και τρίτον, αγενή συμπεριφορά και από γιατρούς και από νοσηλευτές.

Όπως αναφέρει, παρά το γεγονός ότι η ασθενής μπαινόβγαινε σε νοσοκομεία για εννέα μήνες, η υγεία της δεν παρουσίασε καμία βελτίωση, αλλά αντίθετα, επιδεινώθηκε. Αποτέλεσμα των παραπάνω, προσθέτει, είναι να δίδεται εξιτήριο χωρίς οι ασθενείς να έχουν θεραπευτεί έχουμε τους γονείς μας να τους δίνουν εξιτήριο χωρίς να τους έχουν θεραπεύσει με την δικαιολογία ότι όσο παραμένουν στα νοσοκομεία, τόσο κινδυνεύουν από μικρόβια ! Αφού όμως δεν τους έχουν θεραπεύσει, αυτονόητο είναι ότι, σύντομα θα εισαχθούν ξανά σε νοσοκομείο!

Στη συνέχεια της επιστολής της η κ. Λεωνίδου αναφέρει: «Θλιβερή διαπίστωση είναι ότι δεν ασχολούνται εις βάθος με το πρόβλημα του εκάστοτε ασθενή, πειραματίζονται με διάφορες θεραπείες και το μόνιμο σλόγκαν τους είναι: Ε, είναι κάποιας ηλικίας ο γονιός σας, επόμενο είναι να έχει επιπλοκές !

Απαράδεκτες όλες αυτές οι δικαιολογίες ! Στο δε δημόσιο νοσοκομείο, όπου περίμενα ότι η περίθαλψη θα ήταν σαφώς καλύτερη, σας πληροφορώ πως είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσα να φανταστώ».

Η επιστολή καταλήγει με έκκληση προς τον Υπουργό Υγείας: «Είναι σαν να βρισκόμαστε σε τριτοκοσμική χώρα !

Βάλτε τάξη! Ο κόσμος με τον οποίο βρίσκομαι καθημερινά στο νοσοκομείο, είναι αγανακτισμένος με όλα όσα προανέφερα.

Φέρτε εξιδεικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αυξήστε το προσωπικό, καθότι αυτό που οι ίδιοι καταγγέλλουν είναι ότι είμαστε λίγοι για πολλούς ασθενείς.

Δίδετε υπέρογκους μισθούς σε ολίγους και δεν κατανέμετε όπως θα έπρεπε τα κονδύλια, προκειμένου οι ασθενείς να έχουν σωστή ιατρική περίθαλψη! Κάντε άμεσα κάτι, ο κόσμος είναι έξαλλος!

Στην διάθεσή σας κύριε Υπουργέ, να σας εξιστορήσω λεπτομερώς αυτά που έχω ζήσει εδώ και εννέα μήνες με την μητέρα μου στα νοσοκομεία της Κυπριακής Δημοκρατίας»