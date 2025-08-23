Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) για την υλοποίηση άμεσων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι δύο πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΤΑΥ, οι καταστροφές έχουν επηρεάσει κρίσιμα υδατορέματα, μεταξύ των οποίων τα Χα-Ποτάμι (περιοχή Μαλλέτα), Παραμαλλιού, Κρυού και Κούρρη, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεση παρέμβαση με έργα συγκράτησης εδαφών και προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα.

Με βάση τα προκαταρκτικά συμπεράσματα και την αξιοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), το ΤΑΥ έχει ήδη καθορίσει τις περιοχές παρέμβασης. Στην πρώτη φάση των εργασιών (Φάση Α), προβλέπεται η κατασκευή περίπου 25 αναβαθμών τύπου Gabions, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως πρώτης προτεραιότητας.

Η υλοποίηση των έργων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί βασικά βήματα της διαδικασίας:

>> Έχει ολοκληρωθεί ο προκαταρκτικός καθορισμός των θέσεων παρέμβασης, με βάση αναλύσεις κλίσεων, απορροής, επικινδυνότητας κ.λπ.

>> Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Φάσης Α και βρίσκεται σε εξέλιξη η Φάση Β, με επιτόπιες επιθεωρήσεις, με βάση την επικινδυνότητα βαθμό/ μέγεθος επηρεασμού υποδομών.

>> Έχει γίνει η δέσμευση και μεταφορά των υλικών (συρματοκιβώτια) του ΤΑΥ στο επαρχιακό γραφείο Λεμεσού.

>> Έχουν προχωρήσει οι διαγωνισμοί προμήθειας συρματοκιβωτίων, με την παραλαβή τους να αναμένεται μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.

Τοπογραφικά συνεργεία του ΤΑΥ εργάζονται ήδη για την αποτύπωση των περιοχών παρέμβασης, ενώ παράλληλα, η Υπηρεσία Μελετών του Τμήματος επεξεργάζεται τα τελικά σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές για την προκήρυξη των διαγωνισμών κατασκευής.

Οι διαγωνισμοί αναμένεται να προκηρυχθούν σε δύο φάσεις: Φάση Α: 2 Σεπτεμβρίου 2025 Φάση Β: 6 Οκτωβρίου 2025

Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών της Φάσης Α προγραμματίζεται για τις 22 Σεπτεμβρίου, με στόχο την ολοκλήρωση έως τα τέλη Οκτωβρίου 2025. Η Φάση Β προγραμματίζεται για τις 24 Οκτωβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι παρεμβάσεις κρίνονται υψίστης σημασίας, όχι μόνο για την πρόληψη πλημμυρών, αλλά και για την αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης του εδάφους στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Με τις πυκνές βροχοπτώσεις του χειμώνα να πλησιάζουν, η εφαρμογή αυτών των μέτρων αποκτά κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς χωρίς την προστασία των υδατορευμάτων, ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για υποδομές, γεωργικές εκτάσεις και το φυσικό περιβάλλον.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου, ενώ σύμφωνα με πηγές, δεν αποκλείεται να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα σε επόμενες φάσεις, ανάλογα με τα αποτελέσματα των επιτόπιων αξιολογήσεων και την ένταση των βροχοπτώσεων της επικείμενης χειμερινής περιόδου.