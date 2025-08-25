Για τον Σεπτέμβριο επιφύλαξε την απόφαση του το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο για να εκδώσει την απόφασή του στο θέμα που ήγειρε προδικαστικά ο δικηγόρος της δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου και αφορά στη σύνθεση του παρόντος Δικαστηρίου.

Επανερχόμενο μετά από διακοπή, το Δικαστήριο ανέφερε ότι το θέμα που ηγέρθηκε είναι ιδιαίτερα σοβαρό και θα παραμείνει προς εξέταση εντός Σεπτεμβρίου. Εκ των πραγμάτων, ανέφερε ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, δεν μπορεί να συνεχίσει η διαδικασία σε εξέταση, ούτε και για παραπομπή του προδικαστικού ζητήματος στο ΔΕΕ.

Ο κ. Δημητριάδης ζήτησε όπως καταθέσει την ένστασή του ο δικηγόρος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Η θέση απορρίφθηκε και έτσι η διαδικασία διακόπηκε.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης έθεσε θέμα σύνθεσης του παρόντος Δικαστηρίου αφού όπως ανέφερε, «τρία μέλη έχουν πάρει θέση για κάτι που είναι επίδικο θέμα. Προσβάλλουμε τον τερματισμό της ενισταμένης. Είναι άριστα συνδεδεμένο το ζήτημα της νομιμότητας της δοκιμαστικής περιόδου. Αυτό τα μέλη έχουν πάρει θέση. Το θέμα είναι θεσμικό και αντικειμενικό. Είναι απότοκο της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης. Κάποιοι σήμερα θα κρίνουν τη νομιμότητα της θέσης που εξέφρασαν με διαφορετικό καπέλο τότε», ανέφερε ο δικηγόρος της κ. Βαρωσιώτου.

Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου κ. Αντώνης Λιάτσος παρατήρησε επί τούτου ότι είναι γεγονός πως μέλη του Ανωτάτου Μεταβατικού Δικαστηρίου είναι μέλη του παρόντος δικαστηρίου, περιλαμβανομένου και του Προέδρου. Γιατί τρεις διερωτήθηκε. Τότε ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι «η σύνθεση του τότε Δικαστικού Συμβουλίου ήταν πενταμελής. Τα δύο μέλη είχαν εξαιρεθεί, δεν θα μπορούσαν να είναι μέλη στο διορισμό. Εστιάζω το επιχείρημά μου σ’ εσάς, τον κ. Οικονόμου και τον κ. Σάντη».

Λιάτσος: Είναι το Συμβούλιο που έκανε τις συνεντεύξεις.

Δημητριάδης: Η διαδικασία πάσχει, δεν τηρήθηκαν πρακτικά.

Λιάτσος: Αναλόγως του διορισμού απορρέει και η διαδικασία. Αν ήταν υπό δοκιμασία ή μονιμότητα και πως τερματίζεται.

Πολυβίου: Επικαλέστηκε την απόφαση του πρώην προέδρου του Ανωτάτου Πέτρου Αρτέμη ότι πρέπει ν’ αποφασίζουμε κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.