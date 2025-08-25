Μια καινοτόμος πρωτοβουλία του Δήμου Πάφου σε συνεργασία με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού Mediterraneo, που στοχεύει να φέρει ταλαντούχους μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου της Πάφου, σε επαφή με τον πανεπιστημιακό τρόπο σκέψης και διδασκαλίας στον τομέα των μαθηματικών, υλοποιείται σύντομα. Πρόκειται για την ίδρυση Ακαδημίας Μαθηματικής Αριστείας και Καινοτομίας Πάφου, που έχει σχεδιαστεί και θα διευθύνεται από τον Δρ Γεώργιο Χαραλάμπους, Λέκτορα των Μαθηματικών στο AUB -Mediterraneo Πάφου και Οργανωτικό Γραμματέα της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας.

Σκοπός της Ακαδημίας θα είναι να καλλιεργήσει στους νεαρούς μαθητές βαθιά μαθηματική οξυδέρκεια, με ισχυρή έμφαση στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Παράλληλα, θα ενσωματώνει στοιχεία STEM, τονίζοντας τις βαθιές εφαρμογές των μαθηματικών σε σύγχρονους τομείς της βιομηχανίας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, συνεργασίας και ηθικής συνείδησης.

Η ίδρυση της Ακαδημίας εξαγγέλθηκε επισήμως στα τέλη Ιουλίου σε διάσκεψη Τύπου που δόθηκε στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού Mediterraneo Πάφου και ήδη οι προεργασίες έχουν ξεκινήσει με εντατικό ρυθμό προκειμένου πολύ σύντομα το νέο ακαδημαικό φόρουμ της πόλης να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας της.