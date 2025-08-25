Υπάρχει ομόνοια, ομοψυχία και κοινή επιθυμία όπως ο δρόμος Δένειας – Αστρομερίτη κατασκευαστεί ώστε να καταπολεμηθεί η αστυφιλία που μαστίζει όλες τις ορεινές περιοχές, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, έπειτα από συνάντηση με εκπροσώπους του συμπλέγματος κοινοτήτων Μόρφου – Σολέας – Μαραθάσας. Για το θέμα είχε γίνει κι άλλη συνάντηση στο παρελθόν αλλά και διαμαρτυρία των κατοίκων των χωριών Ακάκι, Περιστερώνας, Αστρομερίτης.

Ο Υπουργός είχε σήμερα συνάντηση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΥΜΕΕ, με εκπροσώπους κοινοτήτων των διαμερισμάτων Μόρφου, Σολέας, Μαραθάσας και Πιτσιλιάς με θέμα την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Δένειας – Αστρομερίτη

Στην συνάντηση επαναβεβαιώθηκε εκ μέρους του Υπουργού, η κυβερνητική βούληση για υλοποίηση του έργου χωρίς καθυστέρηση, αφού ο αυτοκινητόδρομος θεωρείται έργο υψίστης σημασίας για τη αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση της αστυφιλίας.

Με το πέρας της συνάντησης ο κύριος Βαφεάδης προέβη σε δηλώσεις για το θέμα:

«Στη σημερινή συνάντηση , πρέπει να πω , πως με μεγάλη χαρά έχω αντιληφθεί ότι υπάρχει μία ομόνοια, μια ομοψυχία και μια κοινή επιθυμία, όπως ο αυτοκινητόδρομος αυτός κατασκευασθεί το συντομότερο δυνατόν. Με αυτό τον τρόπο, μεταξύ άλλων, θα καταπολεμήσουμε την αστυφιλία που μαστίζει τις ορεινές μας περιοχές. Οι προβληματισμοί των τριών κοινοτήτων ( Ακάκι, Περιστερώνα, Αστρομερίτης) συνεχίζουν να υφίστανται, όμως παραμένουμε όλοι ενωμένοι στην προσπάθεια να υλοποιήσουμε το σημαντικό αυτό έργο. Η επιθυμία αυτής της Κυβέρνησης είναι να υπάρχει ομοφωνία στον τρόπο που θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου. Για αυτό ακριβώς το λόγο θα έχω ξανά συνάντηση με τους τρεις Κοινοτάρχες που διατηρούν τις επιφυλάξεις τους , για να συζητήσουμε ξανά το θέμα της όδευσης του δρόμου».

Ο κύριος Βαφεάδης επανέλαβε την πρόθεση να υπάρξει ομοφωνία σημειώνοντας εμφαντικά ότι , «χωρίς τον αυτοκινητόδρομο Δένειας-Αστρομερίτη, η Ορεινή Λευκωσίας είναι καταδικασμένη σε ερήμωση».

Ο αρμόδιος Υπουργός, κατέληξε ότι οι ενέργειες πρέπει να γίνουν άμεσα, ούτως ώστε να βοηθηθούν όλες οι κοινότητες με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας της υπαίθρου, την καλύτερη και συντομότερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες του κράτους και την συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές περιοχές.