Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένει η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Δένειας – Αστρομερίτη, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, θα συναντηθεί σήμερα με εκπροσώπους κοινοτήτων των διαμερισμάτων Μόρφου, Σολέας, Μαραθάσας και Πιτσιλιάς, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που εκφράστηκαν το προηγούμενο διάστημα από τις κοινότητες Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη σχετικά με τη νότια όδευση του έργου.

Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από επιστολή που απέστειλαν οι Κοινοτάρχες των κοινοτήτων των ορεινών περιοχών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την οποία ζητούν την άμεση προώθηση του έργου, αλλά και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί. Σκοπός της συνάντησης είναι να επαναβεβαιωθεί η κυβερνητική βούληση για υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου χωρίς καθυστέρηση, ο οποίος θεωρείται έργο ύψιστης σημασίας για την αναζωογόνηση της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνάντηση της 7ης Ιουλίου στη Γαλάτα, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων της ορεινής Λευκωσίας και οι Βουλευτές της επαρχίας, οι Κοινοτάρχες των κοινοτήτων Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Ακακίου είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους ως προς τη νότια χάραξη του δρόμου, προτάσσοντας εναλλακτικές διαδρομές. Στο πλαίσιο εκείνης της συνάντησης, τέθηκε από βουλευτές το ενδεχόμενο παροχής αντισταθμιστικών μέτρων στις επηρεαζόμενες κοινότητες, με τον Υπουργό να εμφανίζεται πρόθυμος να εξετάσει όλα τα σενάρια υπό το πρίσμα ενός δίκαιου και ισορροπημένου σχεδιασμού.

Ο κ. Βαφεάδης έχει επανειλημμένως τονίσει πως η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου αποτελεί προτεραιότητα εθνικής σημασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας της υπαίθρου, την καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και το κυριότερο τη συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές περιοχές. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στον «Φ», «οι ορεινές Κοινότητες Λευκωσίας θα μπορέσουν να ανακόψουν την αστυφιλία, δίνοντας στους κατοίκους τη δυνατότητα να παραμείνουν στα σπίτια τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους στον τόπο τους».

Τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής πληθυσμού 2010–2020 δείχνουν σαφή μείωση στον πληθυσμό των ορεινών περιοχών της Λευκωσίας, γεγονός που έχει ήδη επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία σχολείων και υποδομών. «Αν η κατάσταση συνεχιστεί, οι κοινότητες θα οδηγηθούν σε ερήμωση», προειδοποιεί ο Υπουργός, προσθέτοντας, «ο αριθμός των παιδιών θα πέσει κάτω από το ελάχιστο κρίσιμο όριο που απαιτείται για τη λειτουργία πλήρως στελεχωμένων σχολείων. Η άμεση υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου είναι επιτακτική ανάγκη».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών οποιαδήποτε άλλη όδευση θα καθυστερήσει το έργο μέχρι και 10 χρόνια. Ο κ. Υπουργός εξήγησε ότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός αφορά όδευση μήκους 18 χλμ. με κόστος €110 εκατ. περίπου συν ΦΠΑ, η οποία ξεκινά από τον υφιστάμενο κόμβο Δένειας, διέρχεται νότια των κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη, και ενώνεται με τον υπό κατασκευή κόμβο δυτικά του Αστρομερίτη. Τα έγγραφα του διαγωνισμού, ο οποίος θα είναι με τη μέθοδο μελέτη – κατασκευή, ετοιμάζονται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, και η προκήρυξη αναμένεται το 1ο τρίμηνο του 2026.

Τέλος, ο κ. Βαφεάδης εξέφρασε την πρόθεσή του να καλέσει εκ νέου τους Κοινοτάρχες Ακακίου, Αστρομερίτη και Περιστερώνας σε ξεχωριστή συνάντηση, με στόχο τη συνέχιση του διαλόγου και την περαιτέρω διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων. Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία συνάντηση μαζί τους, στις 15 Μαΐου 2025, είχε πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια πλευρά των κοινοτήτων, όπου εξετάστηκαν διεξοδικά οι επιλογές χάραξης του αυτοκινητόδρομου.