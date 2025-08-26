Μετά τον σάλο αντιδράσεων για σειρά «προεκλογικών αποφάσεων» της «κυβέρνησης» και την παρέμβαση του Ερσίν Τατάρ προς τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ, οι 2.500 «άδειες» ταξί παγοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με τη «Βατάν», αυτό ζήτησε ο Τ/κ ηγέτης από τον κ. Ουστέλ και το αίτημά του έγινε δεκτό. Ο «υπουργός συγκοινωνιών» Ερχάν Αρικλί ανακοίνωσε την παγοποίηση –και όχι την ακύρωση– της απόφασης, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις από οργανωμένα σύνολα και επαγγελματικούς συνδέσμους.

Η «Κίπρις Ποστασί» αναφέρει ότι ο σχεδιασμός του Ουστέλ ήταν οι άδειες να παραχωρηθούν τμηματικά και ελεγχόμενα μετά τις «προεδρικές εκλογές». Ωστόσο, το ξέσπασμα του Τατάρ ανέτρεψε τη διαδικασία, με τις δηλώσεις του να ενισχύουν την αντίληψη περί εμπλοκής της «κυβέρνησης» σε παράνομες δραστηριότητες. Ο ίδιος, σύμφωνα με την εφημερίδα, αναφερόταν όχι στην ανομία, αλλά στον πολιτικό χρόνο.

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε αντιδράσεις εντός του ΚΕΕ, με μέλη του κόμματος να υποστηρίζουν ότι το ΚΕΕ «κουβαλά το βάρος της κυβέρνησης» ενώ ο Τατάρ προσπαθεί να παρουσιαστεί ως σωτήρας.

Η «Κίπρις Ποστασί» σημειώνει ότι η παγοποίηση δείχνει πως το σχέδιο Ουστέλ για εφαρμογή των «αδειών» μετά τις «προεδρικές» παραμένει. Η παρέμβαση Τατάρ προκάλεσε επίσης ένταση στις σχέσεις των «κυβερνητικών εταίρων», κυρίως στο κόμμα Αναγέννησης, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως. Ο πρόεδρός του, Ερχάν Αρικλί, διέψευσε ότι συζητήθηκε αποχώρηση από την «κυβέρνηση».

Η ίδια εφημερίδα θέτει το ερώτημα: «είναι η κυβέρνηση που δημιουργεί την κρίση ή μήπως ο Τατάρ κλιμακώνει την κρίση και χρησιμοποιεί τόσο την κυβέρνηση όσο και τους εταίρους της προς όφελός του;». Αναφέρει δε ότι υπέρ του Τ/κ ηγέτη ήταν οι αποφάσεις για τις «άδειες» ταξί (10 Αυγούστου), τις «άδειες» οπλοφορίας (12 Αυγούστου) και τις προσλήψεις στον «δημόσιο» τομέα (14 Αυγούστου).

Ωστόσο, το «συμβούλιο αδειών» που έχει την αρμοδιότητα να ανακαλέσει τις «άδειες» δεν έχει συνεδριάσει.

Ο πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος Τουφάν Ερχιουρμάν σχολίασε: «Ο κ. Τατάρ δεν φοβόταν ότι θα πλήττονταν η κοινωνική ειρήνη, αλλά μάλλον οι εκλογές όταν η κίνηση αυτή θα γυρνούσε μπούμερανγκ. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να το μαντέψει αυτό».

Σε γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΚΛ Κουντρέτ Οζερσάι σημείωσε ότι η περίοδος των 75 ημερών για ακύρωση παράνομων πράξεων από επερχόμενη «κυβέρνηση» αποτελεί «πολύ σοβαρό αδιέξοδο» και πως η σχετική πρόνοια του «νόμου περί χρηστής διοίκησης» πρέπει να τροποποιηθεί.

ΚΥΠΕ