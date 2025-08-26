Αυθαιρεσίες εντός προστατευόμενων περιοχών στην Πέγεια και γενικότερα τον Ακάμα, διαπιστώνει το Terra Cypria, το οποίο καταγγέλλει σημαντικά προβλήματα και παραβιάσεις στην νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε ανέγερση κτηρίων, στη διένεξη δρόμων και επέκτασης χώρων στάθμευσης και σε φαινόμενα ηχορύπανσης και φωτορύπανσης. Μεταξύ άλλων, το Terra Cypria ζητά όπως επιβληθούν αυστηρές ποινές.

Αναλυτικότερα σε ανακοίνωση αναφέρει:

Σημαντικά προβλήματα παρακολούθησης και επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας, σε περιπτώσεις παράνομων κατασκευών και αυθαίρετων εκδηλώσεων εντός προστατευόμενων περιοχών διαπιστώνει το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, σε δημόσια τοποθέτηση του με αποδέκτες τις συναρμόδιες αρχές και το ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με το Terra Cypria, ύστερα από σειρά επιτόπιων επισκέψεων στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, διαπιστώθηκαν αυθαίρετες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα, όπως ανακατασκευή υφιστάμενου εστιατορίου, ανέγερση νέων οικοδομών, επέκταση χώρου στάθμευσης και διάνοιξη πρόσβασης προς την παραλία, εντός και πλησίον των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και της αυστηρά προστατευόμενης περιοχής Λάρας-Τοξεύτρας.

Η περιοχή στην οποία έγιναν οι εργασίες έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία και μεγάλη αρχαιολογική σημασία. Σύμφωνα με το Terra Cypria, η συγκεκριμένη τοποθεσία:

Εμπίπτει εξ ολοκλήρου εντός Πολεοδομικής Ζώνης Προστασίας Ζ1.

Εμπίπτει εντός και πλησίον προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Γειτνιάζει με το Κρατικό Δάσος Άγιος Γεώργιος, το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, το Φυσικό Μίκρο-Απόθεμα Γερόνησος, την Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Λάρα–Τοξεύτρα, καθώς και με αρχαιολογικό χώρο και αρχαίο μνημείο.

Το Terra Cypria κατήγγειλε, από τις 28 Απριλίου 2025, ότι οι εργασίες φαίνεται να προχώρησαν χωρίς την απαιτούμενη Πολεοδομική και Περιβαλλοντική αδειοδότηση, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση της νομοθεσίας.

Μέχρι σήμερα, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου δεν έχει απαντήσει στις επιστολές του Ιδρύματος, ενώ το Τμήμα Περιβάλλοντος, με σημερινή απαντητική επιστολή του, επιβεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε αίτηση περιβαλλοντικής έγκρισης για τα εν λόγω έργα. Ως εκ τούτου, οι εργασίες κρίνονται παράνομες, καθώς δεν προηγήθηκε Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων, όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν, στις 21 Αυγούστου 2025, διαπιστώθηκε η τοποθέτηση εξέδρας και εξοπλισμού ήχου και φωτισμού στην ίδια περιοχή για σκοπούς διεξαγωγής υπαίθριας εκδήλωσης. Το Terra Cypria υπέβαλε άμεσα καταγγελία, ενώ με επιστολή του στις αρμόδιες Υπουργούς επεσήμανε τους πιθανούς κινδύνους για σπάνια είδη πανίδας, όπως οι θαλάσσιες χελώνες και η Μεσογειακή φώκια, που χρησιμοποιούν την περιοχή για αναπαραγωγή και ξεκούραση.

Στις 23 Αυγούστου, το Ίδρυμα κατέγραψε υψηλά επίπεδα ηχορύπανσης και φωτορύπανσης στην παραλία Τοξεύτρας και προώθησε σχετικό οπτικοακουστικό υλικό στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Η εκδήλωση φέρεται να πραγματοποιήθηκε χωρίς την απαραίτητη άδεια, ενώ οι προσπάθειες μετριασμού του φωτισμού από τον Δήμο Ακάμα κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Σε κοινή ανακοίνωση, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών τόνισαν ότι δεν είχαν δώσει καμία έγκριση για την εκδήλωση και ότι ζητήθηκε από τον Δήμο η ακύρωσή της. Η σχετική εξέδρα παραμένει ωστόσο στη θέση της.

Το Terra Cypria προειδοποιεί πως, αν και δεν υπήρξε καταγεγραμμένη φωλεοποίηση ή εκκόλαψη χελωνών τη συγκεκριμένη βραδιά, αυτό οφείλεται σε «τύχη» σύμφωνα με δηλώσεις της διευθύντριας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και δεν αποκλείει σημαντικές επιπτώσεις στο μέλλον, ειδικά κατά την περίοδο αναπαραγωγής των ειδών (Μάιος – Οκτώβριος).

Το Ίδρυμα υπογραμμίζει πως:

Οι τοπικές αρχές δεν τηρούν τις διαδικασίες περιβαλλοντικής έγκρισης.

Οι συναρμόδιες αρχές δεν επιβάλλουν αποτελεσματικά τη νομοθεσία.

Οι προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στερούνται ουσιαστικών διαταγμάτων προστασίας και διαχείρισης.

Τα μέτρα μετριασμού που υιοθετούνται είναι ανεπαρκή και μη εφαρμόσιμα στην πράξη.

Αιτήματα Terra Cypria προς την Πολιτεία

Το Terra Cypria ζητά:

Άμεση αποξήλωση της παράνομης εξέδρας στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας.

Τερματισμό κάθε προγραμματισμένης υπαίθριας εκδήλωσης στην περιοχή με τη χρήση εξέδρας, ηχείων και προβολέων.

Επιβολή αυστηρών ποινών για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με βάση τις αρχές της Πρόληψης και της Προφύλαξης.

Τέλος, το Ίδρυμα καταγγέλλει προσπάθειες στοχοποίησης και απαξίωσης του έργου των περιβαλλοντικών οργανώσεων, επισημαίνοντας ότι καμία απόπειρα εκφοβισμού δεν θα τους αποτρέψει από την υπεράσπιση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.