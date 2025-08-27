Αίτηση για προδικαστική παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέθεσε σήμερα Τετάρτη στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, η δικαστής Ντόρια Βαρωσιώτου, ώστε να απαντηθεί αν ο τερματισμός των υπηρεσιών της παραβιάζει τις αρχές της ανεξαρτησίας και ισοβιότητας των δικαστών.

Συγκεκριμένα, ζητείται η απάντηση δύο ερωτημάτων ως εξής:

Έχουν το Άρθρο 19, πρώτη παράγραφος, δεύτερο εδάφιο της ΣΕΕ, σε συνδυασμό με το Άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έννοια ότι υφίσταται παραβίαση των αρχών της ανεξαρτησίας και/ή ισοβιότητας και/ή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και/ή έννομης προστασίας των Δικαστών όταν:

(α) Είναι επιτρεπτό Δικαστής να διορίζεται σε μόνιμη θέση για δοκιμαστική περίοδο, ελλείψει σχετικού εθνικού νομοθετικού πλαισίου;

(β) Τερματίζονται οι υπηρεσίες Μόνιμου Δικαστή κατ’ επίκληση εκπνοής της προαναφερθείσας δοκιμαστικής περιόδου, συνοπτικά και χωρίς να τηρηθεί η πειθαρχική διαδικασία ή λόγοι τερματισμού που ισχύουν για τους υπόλοιπους Δικαστές;

Παράλληλα ζητείται και διάταγμα αναστολής της εκδίκασης της ένστασής της κ. Βαρωσιώτου, μέχρι το Δικαστήριο της ΕΕ εκδώσει προκαταρκτική απόφαση επί του ερωτήματος το οποίο θα παραπεμφθεί ενώπιον του.

Όπως αναφέρεται στην αίτηση που καταχωρήθηκε από τον δικηγόρο Αχιλλέα Δημητριάδη, η αιτήτρια έχει καταχωρήσει ένσταση στο Ακυρωτικό Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο (είναι το Συνταγματικό Δικαστήριο) με την οποία προσβάλλει τη νομιμότητα της επίδικης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ημ. 30/6/2025, με την οποία τερματίστηκαν οι υπηρεσίες της με την κατ’ ισχυρισμό λήξη της ούτω καλούμενης δοκιμαστικής περιόδου.

Αφού στην αίτηση αναφέρονται τα γεγονότα που ακολούθησαν μέχρι τον τερματισμό των υπηρεσιών της δικαστού, στο αίτημά της προς το Συνταγματικό Δικαστήριο τονίζονται και τα ακόλουθα:

Το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Κύπρο (περιλαμβανομένου του Συντάγματος, του Νόμου και των σχετικών Κανονισμών) δεν περιέχει πρόνοια για δοκιμαστική περίοδο η επικύρωση διορισμού σε μόνιμη θέση Δικαστή ούτε για τον τερματισμό τους με τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Αντίθετα, το Σύνταγμα και ο Νόμος προβλέπει πως ο διορισμός Δικαστή είναι μόνιμος και πως ο Δικαστής διατηρεί το λειτούργημα του μέχρι την αφυπηρέτηση του. Για να απολυθεί Δικαστής πρέπει να προηγηθεί πειθαρχική διαδικασία και η απόλυση γίνεται μόνο για λόγους που αφορούν ανάρμοστη συμπεριφορά.

Τέλος στην αίτηση τονίζεται ότι «έχοντας υπόψη τη σοβαρότητα του πρωτοφανούς ζητήματος που καλείται να αποφασίσει το εκδικάζον Δικαστήριο με τις ανάλογες προεκτάσεις και την αναγκαιότητα διασφάλισης ενιαίας, ομοιόμορφης και αποτελεσματικής ερμηνείας και εφαρμογής του Ενωσιακού Δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θεωρούμε πως το σεβαστό Δικαστήριο θα πρέπει να αποστείλει το προτεινόμενο προδικαστικό ερώτημα».

Τώρα αναμένεται ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο θα συνέλθει για ν’ ακούσει τις δυο πλευρές επί του ζητήματος που εγείρεται, ενώ ήδη εκκρεμεί απόφασή του κατά πόσον θα εξαιρεθούν ή όχι τρία μέλη του Δικαστηρίου, όπως ήταν και το αίτημα της πλευράς της κ. Βαρωσιώτου.